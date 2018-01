Nadati se da će Europska komisija izvršiti pritisak na Hrvatsku da provede arbitražnu presudu o granici je pogrešno, rekao je u utorak slovenski oporbeni čelnik i bivši premijer Janez Janša, govoreći o diplomatskoj ofenzivi Ljubljane koja se zadnjih dana intenzivira.

Stavljati sve karte na ulogu Europske komisije nije pravi put, štoviše to dugoročno može dovesti do još jedne medijacije, što smo već imali, a to bi išlo u prilog Hrvatskoj, kazao je Janša na konferenciji za novinare u Ljubljani, podsjetivši na Junckerovu izjavu pred susret sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom u ponedjeljak u Bruxellesu da čelnike zemalja članica spor Slovenije i Hrvatske baš mnogo ne zanima niti su s njim upoznati.

Janša je kazao da su u inozemstvu dobro primijetili različitosti koje u poristupu s Hrvatskom imaju premijer Cerar i ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, da oni u svojim izjavama nisu usklađeni i da bi zato Slovenija trebala uzeti "time out", kako bi se razmislilo kako dalje u sporu s Hrvatskom doći do napretka.

Janša je kazao da je i sam bio u kontaktu s hrvatskim visokim predstavnicima i da ima nekoliko ideja kako stvari unaprijediti, ali da je te prijedloge premijer Cerar odbio.

Janša o detaljima svojih prijedloga nije želio govoriti, kao i na pitanje kako bi se prema graničnom prijeporu on postavio ako njegova stranka pobijedi na parlamentarnim izborima sredinom godine.

Janša kaže da je rješenje koje su o granici donijeli arbitri za Sloveniju zapravo loše i da je bio bolji tzv. sporazum Drnovšek - Račan koji je Hrvatska također odbila prihvatiti.

Da bi to rješenje danas bilo prihvatljivo za hrvatsku stranu nije realno očekivati, ali bi se time mogao amortizirati hrvatski prijedlog o novom otpočinjanju pregovora o granici, što Sloveniji također nije prihvatljivo, ocijenio je Janša.

Slovenski eurozastupnik Milan Zver, potpredsjednik Janšine Slovenske demokratske stranke, izjavio je u utorak za portal tjednika "Demokracija" da ni EU ni Europska komisija ne mogu riješiti spor između dviju država, a osobito ne granični prijepor kakav je između Slovenije i Hrvatske.

Slovenski mainstream mediji obmanjuju slovensku javnost da će spor riješiti Juncker, a stvorenom se atmosferom samo nepotrebno pogoršavaju odnosi dviju država i dvaju naroda, kazao je Zver, dodavši da problem mogu riješiti samo vlasti u Ljubljani i Zagrebu. (Hina)