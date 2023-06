Stižu čestitike državnog vrha za Dan antifašističke borbe: "Malo je potrebno da se razbuktaju različiti ekstremizmi"

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe, u ime Hrvatskog sabora i osobno te istaknuo da je Prvi sisački partizanski odred, osnovan u šumi Brezovica pokraj Siska, bio jezgra i zamašnjak hrvatskog antifašizma.

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković uputio je čestitku u ime Hrvatskog sabora i osobno te je istaknuo važnost osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda.

"Danas se prisjećamo 22. lipnja 1941. godine i osnutka Prvog sisačkog partizanskog odreda, u šumi Brezovica pokraj Siska. Sisačka je postrojba bila jezgra i zamašnjak hrvatskog antifašizma, pokreta koji će se snažno raširiti diljem hrvatskog teritorija i značajno doprinijeti ukupnoj europskoj i globalnoj pobjedi nad užasima nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu", napisao je Jandroković u čestitki.

Pročitajte i ovo neradni dan Državni je praznik: Znate li što se danas obilježava?

Istaknuo je i da živimo u vremenu kada svjedočimo kako se zlo ponovno budi.

"Osobito je to bolno vidljivo u krvavoj agresiji Rusije nad Ukrajinom, koja se provodi i pod izlikom takozvane denacifikacije. No, razvidno je kako ruska tobožnja borba protiv nacizma ili fašizma postaje upravo ono protiv čega se navodno bori. Podsjeća nas to i na sličan narativ kojemu je bila izložena Hrvatska u Domovinskom ratu, gdje je takva agresivna i zločinačka ideologija bila jasno poražena", naglasio je.

Stoga je, kaže, današnji dan prigoda i da se prisjetimo svih onih koji su svoje živote dali za slobodu naše Domovine, u različitim razdobljima hrvatske povijesti.

Pročitajte i ovo Rat u Europi Novi udarac: Ukrajina pogodila ključni most između kopna i Krima

"Spoznaja o tomu koliko je malo potrebno da se razbuktaju različiti ekstremizmi treba nas potaknuti na trajni oprez i konkretno zajedničko djelovanje, kako bismo takve pogubne pojavnosti znali prepoznati i odlučno im se suprotstaviti. Trebamo biti svjesni i mogućnosti pojave novih ugroza demokratskih vrijednosti proizašlih iz europske pobjede nad totalitarizmima, kojoj je i hrvatski narod snažno pridonio. Stoga smo svi pozvani na neprekidan angažman u zaštiti stečevina naše demokracije", rekao je.

"Na kraju, podsjećajući kako su i vrijednosti antifašizma dijelom izvorišnih osnova našeg Ustava, kao i saborske Deklaracije o antifašizmu iz 2005. godine, svim građankama i građanima Republike Hrvatske još jednom čestitam Dan antifašističke borbe!", napisao je u čestitki predsjednik Hrvatskog sabora.

Čestitkama se pridružio i premijer

Predsjednik Vlade Andrej Plenković pridružio se čestitkama te je u četvrtak na Twitteru poručio: "Obilježavanjem Dana antifašističke borbe prisjećamo važnog datuma iz hrvatske povijesti kada je u šumi Brezovici kraj Siska osnovana prva antifašistička postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Odajemo počast hrvatskim antifašistima koji su ustali protiv nacizma i fašizma."