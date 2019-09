Sadašnja Vlada i HDZ ne vode politiku podjela i isključivosti, nego uključivosti i međusobne tolerancije, što je u interesu cijele države, poručio je u nedjelju predsjednik Hrvatskoga sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, odbacujući optužbe "zdesna” da su zbog toga "slabi Hrvati”.

Gordan Jandroković razgovarao je s novinarkom Natašom Božić Šarić na N1 televiziji u sklopu "Točke na tjedan” te govorio između ostalog i o odnosima među strankama vladajuće većine, posebno u kontekstu izjava čelnika SDSS-a Milorada Pupovca koje su izazvale bojne reakcije te najave pojedinih stranaka vladajuće većine da će izaći iz nje, zbog usporedbe moderne Hrvatske s NDH.

"Svi mi koji djelujemo na političkoj i javnoj sceni trebamo se u prvom redu voditi svojom savješću i interesima RH. Mislim da moramo biti odgovorni... Možda bi nam političkih bodova bilo više da smo nastupili grubo prema Pupovcu, pa bi nam onda zapljeskao jedan dio desne političke scene, međutim pitanje je bi li to bilo korisno za Hrvatsku. Moje je mišljenje da ne bi. I da je u ovom trenutku stabilnost ispred bilo kakvih vrsti polemika koje dodatno dolijevaju ulje na vatru u Hrvatskoj”, rekao je, među ostalim, Jandroković, koji očekuje da će "prevladati zdrav razum" te da će vladajuća koalicija odraditi mandat do kraja

Naglasio je da Vlada i HDZ predvođen Andrejem Plenkovićem neće širiti bilo kakve podjele u hrvatskom društvu.

"Inzistiramo na tome da postoje različita razmišljanja, različiti svjetonazori i koncepcije, ali da živimo s time, da se s time znamo nositi i da prevladavajući smjer bude smjer uključivosti, međusobne tolerancije i uvažavanja”, poručio je Jandroković dodavši da je puno lakše „raspirivati vatru, iznositi grube, isključive stavove, nego biti onaj koji pokušava pomiriti, povezati, uključiti".

Poručio je i da neće šutjeti na provokacije i optužbe "onih koji parazitiraju” na njihovim leđima i neće dozvoliti optužbe, koje posebno dolaze s desne strane, da su "nekakvi slabi Hrvati, nedovoljno posvećeni hrvatskim nacionalnim interesima”.

"Nismo. Mi se borimo za njih na način za koji smatramo da je odgovoran, ozbiljan i u interesu države”, rekao je.

Složio se s primjedbom da takve koji ih za to optužuju imaju i unutar redova vlastite stranke, ali i rekao da "to nije dominantan stav u HDZ-u”.

"Najlakše je početi grubo govoriti i o SDSS-u i obračunavati se sa svima koji nisu na onoj crti na kojoj ste vi. Ali ne idemo tim putem. To je naš križ i svjesni smo ga. I nadam se da će ljudi u konačnici to i prepoznati”, dodao je.

Naglasio je i da je takva bila politika i prvog predsjednika Hrvatske i utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana koji je uvijek nastojao da u Vladi i institucijama budu i predstavnici srpske nacionalne manjine i to, kako je rekao, "u vremenima koja su bila puno teža”.

"To je politika koju mi danas slijedimo i ne vidim ništa loše u tome da predstavnici nacionalnih manjina, pa i srpske nacionalne manjine budu dio većine ... Naravno, da se i oni u tome moraju ponašati odgovorno, vodeći računa o tome što izgovaraju, kako na to reagira hrvatski građanin. To su sve povezane stvari”, dodao je.

Istaknuvši kako je Hrvatska danas stabilna demokratska zemlja, posjetio je na posljednja imenovanja hrvatskih predstavnika u europske institucije, dizanje kreditnog rejtinga, gospodarski rast, dobru turističku sezonu te ustvrdio da do toga ne bi došlo da uz nekoga tko bi vodio politiku isključivosti, "lagan na obaraču, koji ne razmišlja o budućnosti”.

"To se ne događa slučajno, to se događa određenom politikom - Vlade i HDZ-a koje vodi Andrej Plenković”, naglasio je.

U razgovoru je naglasio važnost činjenice da će Hrvatska predsjedati Europskom unijom, ali nije znao tko je prošle godine bio predsjedatelj, a na pitanje novinarke kako objasniti "Peri vodoinstalateru” važnost tog predsjedanja rekao je, među ostalim, da će Hrvatska time "pokazati svoju sposobnost i kapacitet".

"Interes je Hrvatske i hrvatskih građana da budemo jaki, da zadržimo našu međunarodnu poziciju, važno je i za buduće investitore jer će ocjenjivati je li kadra nositi se s izazovima- kao što je predsjedanje, važno je i zbog turizma jer će, ako dobro odradimo mandat, još pozitivnije gledati na Hrvatsku". dodao je.

Prioritet HDZ-a je pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima

Govoreći o odnosima u stranci, uputio je kritiku svima koji nastoje iskoristiti svaki trenutak "egoistično, kako bi prikupili neki politički bod za buduće unutarstranačke izbore", naglasivši kako nisu oni prvi na redu, već predsjednički izbori te da je prioritet HDZ-a pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović.

"Oni koji misle da ti izbori nisu važni i da nije važna pobjeda naše kandidatkinje, ti ne misle dobro HDZ-u. Ti misle dobro samo sebi i tu temu ćemo staviti na stranačka tijela da vidimo kakva ćemo pravila imati tijekom predsjedničke kampanje”, rekao je.

Nećemo nikome ništa zabranjivati, ogovorio je na pitanje novinarke, ali će se, najavio je, na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću stranke "definirati pravila igre”. "Jer se ne može voditi kvalitetna fokusirana kampanja za predsjedničke izbore ako u vlastitim redovima imate one koji će ju potkopavati i gledati svoj osobni interes, svoj ego, i štetiti kampanji”, dodao je.

U tome kontekstu vidi i reakciju Plenkovića koji je za saborskog zastupnika HDZ-a Miru Kovača rekao da je irelevantan. "Predsjednik Plenković mu je odgovorio na način za koji je smatrao da je primjeren”.

Kovač je, rekao je Jandroković, dva puta u kriznim situacijama "izišao, ne braneći interese HDZ-a, nego govoreći o vlastitim ambicijama”. "To niti je korektno niti je politički promišljeno”, smatra Jandroković.

"Ako vodite političku bitku s političkim suparnicima i netko iz vaših redova vam u tome trenutku podmeće nogu ili vam udara šakom u leđa, pa naravno da ćete reagirati. Vrijedi demokracija sa sve. Ako on može izreći svoje, naravno da ćemo mi izreći svoje”, poručio je.

Stav Davora Ive Stiera koji je nakon toga poručio da ni jedan član stranke nije irelevantan, prokomentirao je kazavši kako je "odlično iskoristio situaciju da bi se postavio kao nekakav Kovačev zaštitnik, "a ustvari je poentirao na Kovačevim leđima”.

U stranci se nije, dodao je na pitanje novinarke, razgovaralo o eventualnom stegovnom postupku protiv Kovača, ali će se, dodao je, razgovarati o "pravilima igre za vrijeme predsjedničkih izbora”.

Nije isključio mogućnost da će Plenkovićevi oponenti u stranci sabotirati te izbore. "To bi bilo jako loše i vjerujem da će se članovi moći nositi s takvom odgovornošću, ali ne isključujem tu opciju", rekao je.

Smatra da je Grabar-Kitarović svoj prvi mandat "odradila korektno” i uvjeren je da će ponovno pobijediti.

"Ako će Predsjednica kvalitetno odraditi kampanju, ako će HDZ čvrsto stajati iza nje, onda joj nitko nije opasan (protivnik)”, rekao je, uz ostalo.

Novinarka je Jandrokovića pitala i zašto jučer nije bio na odavanju počasti generalu Petru Stipetiću koji je u Ogulinu dobio svoj trg, a predsjednik Sabora odgovorio da je to pitanje postavio predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović te ocijenio kako je riječ o "plitkoj politikantskoj akciji".

Stipetić je heroj Domovinskog rata, a u Ogulinu su bili predstavnici ministarstva, radi se o nepotrebnoj provokaciji, dodao je te uzvratio protupitanjem: "Ja bih pitao gdje su oni kad slavimo Dan državnosti, idemo na Mirogoj postaviti vijence i zapaliti svijeće prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu". (Hina)