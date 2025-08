Jandroković komentirao Milanovićev potez

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak da nema nikakve političke pozadine niti je išta sporno u tome što predsjednik Hrvatske Zoran Milanović nije sudjelovao na središnjoj proslavi Dana domovinske zahvalnosti, odnosno održao prigodni govor.

"Koliko sam čuo nema nikakve političke pozadine, to je bila jednostavno njegova odluka nakon mimohoda, sve je prošlo zaista u duhu zajedništva i proslavljen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja kako i treba", izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta na upit novinara o Milanovićevom potezu.

"Koliko znam, nema ništa sporno", dodao je Jandroković na ponovljeni upit novinara je li mu to sporno.

Potpredsjednik Vlade i ministar Hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da je vidio da je Milanović bio kod spomen obilježja i odao počast poginulim hrvatskim braniteljima. "Dalje nisam pratio. U svakom slučaju cijela obljetnica, cijeli program prošao je veličanstveno", dodao je.

Milanović nije na stadionu u Kninu održao govor, umjesto njega to je napravio umirovljeni general Marijan Mareković. Iz Ureda predsjednika priopćili su da će se kao njegov izaslanik obratiti umirovljeni general Marijan Mareković jer Predsjednik Republike smatra da je za obilježavanje 30. obljetnice Oluje "najispravnije i dug časti" prema svim sudionicima Oluje da o toj velikoj pobjedi Hrvatske vojske govori upravo jedan od zapovjednika iz Oluje, umirovljeni general Mareković koji je i savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata.

Jandroković je rekao i da ga je posebno dojmila predaja zastave između hrvatskih branitelja, veterana i mladih kadeta. "To je obilježilo ove dane, 30 godina od velike pobjede, 30 godina ponosa i slave i napretka Hrvatske uz jednu obavezu da sve te vrijednosti prenesemo na naše mlade", kazao je.

Osvrnuo se i na veliki broj mladih na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju. "Radi se o stotinama tisuća mladih i iznenadilo me koliko su oni upili sve ono što se događalo u devedesetim godinama i koliko su shvatili koliko je teško bilo Hrvatskoj doći do slobode i pobjede u Domovinskom ratu. Vidim da su uhvatili nit političkog učenja Franje Tuđmana, da poštuju hrvatske branitelje i Domovinski rat, da su tradicionalni, konzervativni jedan dio njih i bore se za svoje vrijednosti i to poštujem", rekao je Jandroković.

Ministar Medved: Zajedništvo je naša snaga

Ministar Medved po završetku središnjeg obilježavanja Dana pobjede uputio je još jednu čestitku i zahvalu svim hrvatskim braniteljima.

"Neka se danas ljudi raduju, neka izvjese ponosno hrvatske trobojnice. U godinama koje se pred nama nastojmo ostvarivati ciljeve za dobrobit naroda, a koji se temelje na pobjedi u Oluji", rekao je.

Radostan je, dodao je, zbog zajedništva koje je danas vidio te pozvao sve da se ono sačuva i ubuduće. "Ono je bilo, jest i bit će uvijek naša najveća snaga", naglasio je.

Svima nama, kazao je, ostaje trajna obveza, sjećati se i prenositi istinu na generacije koje dolaze, o onima koji su život izgubili u Oluji i cijelom Domovinskom ratu te biti uz njihove obitelji, uz ratne vojne invalide.

Tijek svečane proslave 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja pratite OVDJE.