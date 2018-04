Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak kako ratifikacija Istanbulske konvencije neće za posljedicu imati uvođenje rodne ideologije ni u hrvatski pravni, niti u obrazovni sustav, te da HDZ-ova vlast neće donositi zakone koji će se moći povezati s tom ideologijom.

"To je jamstvo koje vam mogu dati u ime HDZ-a, nastavit ćemo dijalog i s predstavnicima Crkve i vjerujem da ćemo kroz određeno vrijeme smanjiti napetosti u društvu", izjavio je Jandroković na Hrvatskom radiju, komentirajući stav Crkve o ratifikaciji spomenutog dokumenta o kojem će Hrvatski sabor raspravljati i odlučivati ovaj tjedan.

Ističe da "iznimno" uvažava što Crkva govori i misli, da njezino sudjelovanje smatra uobičajenim kod ovakvih tema, ali kako nije nužno da se uvijek oko svega slože. "Vrijeme će pokazati tko je tu u pravu i kakve posljedice nosi ratifikacija Istanbulske konvencije", rekao je.

Kad bi se uvodila rodna ideologija - ne bih podržao ratifikaciju

"Siguran sam, a to smo se i obvezali kroz Interpretativnu izjavu, da neće biti posljedica vezanih za uvođenje rodne ideologije ni u pravni, niti u obrazovni sustav. Kad bi to bilo, kad bi se u spomenute sustave uvodila rodna ideologija, onda se ni ja ne bih odlučio podržati ratifikaciju Konvencije, ali smatram da se to neće dogoditi", izjavio je Jandroković.

Interpretativna izjava, naglasio je, tumači kako Hrvatska vidi taj dokument i kako će ga primjenjivati, a kaže da će ga primjenjivati na način da ne postoji obveza uvođenja rodne ideologije. „Dakle, toga ćemo se držati i vrijeme će pokazati da nećemo donositi zakone koji će se moći povezivati s rodnom ideologijom“, poručio je.

Predsjednik Sabora pritom 'upire prstom' u još jednu dimenziju, a to je, „politički pokušaj udara na HDZ“, koji je ovoga puta došao i od dijela nevladina sektora, od dijela politike i dijela marginalnih, desnih političkih stranaka.

HDZ će se, poručuje, s time znati nositi i postaviti se na odgovarajući način.

Priznao je da ga je iznenadila žustrina rasprave o Konvenciji u javnosti.

"Bio sam svjestan da će postojati određene napetosti, drugačiji pogledi, no nisam očekivao da će se razviti tako žučna rasprava u javnosti, da će biti toliko nesnošljivosti, netrpeljivosti, pa i mržnje", rekao je te ustvrdio da u javnom prostru dominiraju najglasniji, koji ne biraju riječi.

Uvjeren je da će idući tjedni i mjeseci pokazati da nije bilo razloga za toliko teških riječi, te da će spomenuti dokument pomoći da se smanji i spriječi nasilje nad ženama.

Naći ćemo način da konsolidiramo HDZ

"Mi ćemo naći način da izađemo iz ove situacije i da konsolidiramo stranku", odgovorio je Jandroković na pitanje jesu li opasne podjele koje su se pokazale u HDZ-u zbog Konvencije. Ovo je nova situacija, o toj se temi raspravljalo vrlo otvoreno na stranačkim tijelima, u zadnjih 15-ak godina ne pamtim da smo o nekoj temi tako otvoreno razgovarali, rekao je.

Upitan za izjavu političkog tajnika HDZ-a Davora Ive Stiera oko klerikalaca i antiklerikalaca, rekao je kako ga je tom izjavom iznenadio, jer je "iznio vrlo teške optužbe na račun nekoga za koga ne zna tko bi trebao biti". Od Stiera očekuje da kaže na koga je mislio, jer se, dodaje, radi o uvredljivim ocjenama, a posebno je intrigantan dio u kojem govori o prljavštinama koje neki znaju, a da navodno postoje u crkvenoj hijerarhiji…

Nije precizirao koliko je glasova potrebno za ratifikaciju Konvencije - 39 ili 76. "Još se vode rasprave oko toga, moje je mišljenje da ne treba 76 glasova, nego obična većina zastupnika koji će u tom trenutku biti u sabornici. Vidim da ugledni stručnjaci ne dijele to mišljenje, pa ćemo vidjeti kako će biti mišljenje Odbora za Ustav i temeljem toga ćemo se ponijeti", rekao je Jandroković u emisiji S Markova trga Hrvatskog radija. (Hina)