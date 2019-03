"Nikome ne predbacujem niti prijetim, poštujem vašu političku borbu, uporan i snažan otpor, na to imate pravo, ali i druga strana će se politički boriti kao što se borite i vi", poručio je Jandroković Mostovim zastupnicima koji su na Zakon o financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma podnijeli gotovo 900 amandmana.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najavio je u petak da će se izjašnjavanje o amandmanima na konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma održati do kraja, a tek nakon toga doći će na red glasanje, po sadašnjim procjenama negdje oko 22 sata.

"Radit ćemo do kraja danas i izjašnjavati se o amandmanima, a nakon toga će biti glasanje. Sadašnja procjena je negdje oko 22 sata, možda i u 23 sata, možda i u 24 sata, ovisno o tome koliko će trajati rasprava o amandmanima", najavio je Jandroković odgovarajući na prozivke oporbe da je prekršen Poslovnik jer nije održano glasanje u podne.

"Vi ste se odlučili za jednu proceduralnu mogućnost, borite se politički i meni je to u redu, ali isto tako nemojte očekivati da ćemo mi baciti koplje u trnje zato što vi idete na iscrpljivanje. Vi imate to pravo raditi, to je dio parlamentarne borbe, no glasat ćemo kada se za to steknu uvjeti, a to je kad završe amandmani" , kazao je.

S obzirom na sve što se događalo, Jandroković je također najavio za iduću sjednicu donošenje Etičkog kodeksa.

