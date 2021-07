Nakon novih uhićenja, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je izvanrednu konferenciju za medije te ponovio da očekuje nova uhićenja.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je izvanrednu presicu nakon današnjih uhićenja vezanih za Gradska groblja Zagreb.

Na početku presice Tomašević je kazao kako su ta obraćanja nažalost već postala tradicionalna. "Što se tiče mog komentara, to je nešto što sam već najavio, očekujem daljnja uhićenja, jer su krakovi ove korupcijske hobotnice dosta rasprostranjeni. Što se tiče Drage Pleša, o tome još nemam konkretnih informacija. Šegota je, koliko znam, u svojstvu okrivljenika."

Ponovio je da će surađivati sa svim tijelima u namjeri da se korupcijska hobotnica raspetlja. "Ako govorimo o nepravilnostima u Gradskim grobljima, o tome sam govorio i kao zastupnik. Imali smo povećanje cijena za građane, uslijed pandemije, kao oporba smo tražili da se te cijene usklade", dodao je.

"Nema grada u Hrvatskoj koji ima tranziciju vlasti kakvu mi imamo, tri akcije uhićenja u 40 dana", kazao je Tomašević.

"U interesu nam je da se sve to raščisti do kraja, ali ne bi me iznenadilo da se ispostavi da je ovo bila praksa", kazao je Tomašević. "Poznat mi je slučaj poduzetnika koji je preminuo u međuvremenu, a koji je tražio da mu se isplati novac za radove koje je obavio, a za koje nije bilo pokrića u smislu dokumentacije. U interesu nam je da se stvari raščiste do kraja."

"Što se tiče uhićenih u Gradskoj upravi, to je u našoj nadležnosti i već ih je troje suspendiranih. Što se tiče uhićenja u Holdingu, to je na Upravi Holdinga da odluči. Zadnji put smijenjen je voditelj te podružnice pa vjerujem da će i tu biti nekih poteza Uprave", rekao je Tomašević.

"Nema straha za one koji su savjesno radili svoj posao i nisu sudjelovali u nepravilnostima", istaknuo je.

Komentirao je i kako Šegotina smjena iz Gradskih groblja nije ništa značila, jer je samo premješten u Zagrebparking. "To je izgleda bio modus operandi. Ključno je da ovi istražni postupci na kraju imaju i sudski epilog, ali to ovisi o nekim drugim akterima", ustvrdio je Tomašević. Istaknuo je i da su o kućicama na groblju govorili i gradski zastupnici na Skupštini, ne samo novinari.

Naveo je i da nije bio ni u kakvom kontaktu sa Šegotom otkako je preuzeo vlast, ali da je kao zastupnik bio iznimno kritičan prema njegovu radu. "Zašto se sada to sve otvorilo, ne znam."

Danas u jutarnjim satima u novoj je akciji PNUSKOK-a uhićeno petero ljudi, među kojima i bivši voditelj Gradskih groblja Zagreb Patrik Šegota. Sumnjiči ih se za koruptivna kaznena djela.

Uz Šegotu privedeni su i njegova sestra Tamara, pomoćnik za pravne poslove u Gradskim grobljima Drago Pleš te dvije djelatnice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama.

