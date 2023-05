Održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a, nakon koje je pred novinare izašao potpredsjednik stranke Oleg Butković.

Nakon što je završena sjednica Predsjedništva HDZ-a, pred novinare je izašao potpredsjednik stranke i ministar ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Odgovarajući na pitanje novinara, komentirao je da najavu zagrebačkog gradonačelnik Tomislava Tomaševića o uvođenju maksimalne stope poreza na dohodak zbog Vladinog ukidanja prireza.

"Najaviti građanima da ćete uvesti maksimalnu stopu poreza na dohodak, za to morate biti politički nepismeni", rekao je Butković.

Također se osvrnuo na tvrdnje oporbe da se s obnovom Banovine čekalo da bi se pogodio dobar trenutak uoči izbora.

"To što oni govore nema veze s pameću, ali ulazimo u izbornu godinu pa ćete slušati sve više takvih nebuloza", rekao je te dodao: "Imate postupak koji ima svoj početak i kraj. Ne možete ništa ubrzavati mimo zakona. To nema veze s tajmingom."

Također je komentirao izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Zagreb želi srušiti vlast u Beogradu.

"To me ne iznenađuje. To je u maniri onoga što on govori, on stalno vidi neprijatelje izvan države. On bi se trebao koncentrirati na svoje probleme, na probleme u svojoj zemlji, a ne upletati Hrvatsku", ustvrdio je.

Ministar je također upitan o izjavi saborskog zastupnika Nine Raspudića, koji je ustvrdio da je Vladina nabava cjepiva "veleizdaja" i "najveća pljačka u povijesti".

"Oni misle da će takvim izjavama nešto dobiti. Mislim da se trebamo prisjetiti tih vremena korone kada se neki zastupnici Mosta i Domovinskog pokreta nisu htjeli ni cijepiti", rekao je i dodao: "Ovo su predizborne izjave za koje oni misle da će im nešto donijeti. Neće im ništa donijeti i to je pucanj u prazno."