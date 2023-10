Plenković napao oporbu: "Ova ekipa s kojom imamo posla ne nudi nikakvo rješenje - ništa"

Premijer Andrej Plenković komentirao je nakon sjednice vrha HDZ-a kritike oporbe da su neki potezi Vlade predizborni potezi. Potom se hvalio postignućima Vlade te komentirao ceremoniju preuzimanja prvog borbenog aviona.

"Danas je važan dan, kada je prvi borbeni avion došao u naše vlasništvo. Ta naša odluka je jedna od najvažnijih odluka koja se odnosi na oružane snage. Tih 12 borbenih aviona mijenjaju karakter naše obrane. Dan dolaska Rafala u Hrvatsku je sve bliže", rekao je.

Obrušio se na kritike oporbe da sve što radi Vlada, radi zbog kampanje i nadolazećih izbora.

"Imate dvije Hrvatske. Onu koja nije dala nikakav doprinos i Vladu. Imate jednu oporbenu koja će inzistirati na uvredama HDZ-a, zvat će nas izdajnicima, veleizdajnicima. Bacaju tezu u eter, a nitko neće reći da to nije u redu da se nekoga naziva veleizdajnicima", kazao je.

"To je za nas uvreda i odgovarat ćemo to svima i kvazi analitičarima. Podsjećat ćemo da je do naše Vlade što je sagrađen Pelješki most, probili smo drugu cijev tunela Učka, dakle nije do njih, do oporbe, već do naše Vlade, naših projekata. Nije to do oporbe, već do nas", kazao je premijer, obrušivši se na oporbu.

Napomenuo je da će napadati one koji tvrde da je sve ovo što je postignuto mogla postići bilo koja Vlada.

"Ova ekipa s kojom imamo posla ne nudi nikakvo rješenje - ništa", rekao je.

"Vidim da dio vaših kolega opjevava i oplakuje SDP-ovce, pa vam moram nešto pojasniti", rekao je Plenković. Potom je govorio o incidentu s talijanskim eurozastupnicima i novinarima koji se dogodio na granici između Hrvatske i BiH. Kritizirao je taj postupak, rekavši da je sve to povezano sa Schengenom, odnosno da je to bio pokušaj diskreditiranja Hrvatske kako bi se spriječio naš ulazak u Schengen.

"Ništa se nije dogodilo sam od sebe, već zbog političkih odluka Vlade", ponovo je rekao premijer, branivši tezu da se "uspjesi" nisu dogodili slučajno.