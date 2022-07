Premijer Andrej Plenković u utorak je poručio da je vladajuća koalicija stabilna te da njezini članovi čvrsto stoje uz Vladu, referirajući se na odlazak Narodne stranke – Reformisti iz koalicije.

Plenković je rekao kako su danas održali "ugodan sastanak koalicije" na kojem je bio i čelnik reformista Radimir Čačić.

"Počastio nas je samoborskim kremšnitama koje su bile izvanredne. Ugodno i fino smo porazgovarali", rekao je Plenković u Rijeci nakon svečanosti primopredaje broda Neptune Barcelona u 3. maju.

"Čačić, očito, i njegovi kolege Reformisti, imaju neku svoju optiku daljnjeg političkog pozicioniranja i budućeg angažmana, dodao je. "Mi to poštujemo, koalicija je stabilna svi drugi su čvrsto uz Vladu", istaknuo je premijer.

I prošli mandat odradili smo sa 76 ruku, podsjetio je te rekao kako mu "tanka većina" ne smeta. "Meni to kao premijeru apsolutno nije nikakav problem, niti me nešto smeta", rekao je.

Plenković kaže da je dobra odluka što Slovenija uklanja žicu s granicom s Hrvatskom.

"Oko 1,2 milijuna Slovenaca ljetuje u RH, brojni Hrvati idu zimi u Sloveniju, razvijamo dobru ekonomsku suradnju", rekao je premijer.

Na pitanje novinara da li se HDZ "preplašio" nakon što je u Vladu ušlo nekoliko nestranačkih osoba te je stoga za potpredsjednika Vlade nakon odlaska Zdravka Marića predložen HDZ-ov Oleg Butković, Plenković je odgovorio protupitanjem "odakle ta kreativnost".

Dodao je kako je do "neki dan" glavna teza bila "da je HDZ porobio sve institucije i da ne možeš disati ako nisi iz HDZ-a". "Kada imamo nekoga tko nije iz HDZ-a, sad je i to problem. Kome je to problem?", upitao je Plenković.

"Budimo ozbiljni. Imamo ljude koji vode ozbiljnu politiku i ljude koji se nastoje baviti destrukcijom. Mi se ubrajamo u one koji vode ozbiljnu politiku, a ako se netko želi baviti destrukcijom – nek' se bavi destrukcijom", poručio je novinaru te istaknuo da je i danas primopredan brod "rezultat ozbiljne politike".