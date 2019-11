Dokle tjedna prognoza seže, kad noćas počne - kiši se ne vidi kraj. Poplave su vrlo vjerojatne, kao i rušenje stabala, odroni i klizišta. Za sjevernu i srednju Dalmaciju izdano je crveno upozorenje.

Nad Sredozemljem se razvila ciklona. Naša prašuma, Gorski kotar, mogla bi dijelom biti poplavljena jer su vodostaji ionako na rubu. "Nama kiša ne smeta. Mi smo stalno po šumi, obučemo čizme", kazala je Ana iz Crnog Luga.

S utorka na srijedu past će u Dalmaciji između 50 i 150 mm kiše, a vlažnost tla se od prijašnjih kiša već kreće od 50% do 100%. "Što se tiče prognoze, ja vjerujem 50% jer uvijek nešto promaše", objašnjava Danica Milas iz Splita. "Sve u svoje vrime", poručuje Splićanka Sonja.

Intenzivni lokalni pljuskovi mogli bi poplaviti prometnice i kuće, uzrokovati bujice, klizišta i odrone. "Ovdje sve poplavi ali preživjet ćemo, navikli smo", optimističan je Marjan iz Zadra. "Nadamo se da neće poplaviti toliko da plivamo", dodaje Zadranka Iris.

Na Jadranu i u gorju jugo će do četvrtka udarati od 70 do 110km/h. Očekuje se i poplavljivanje pojedinih riva. "Jedino lapadska obala bi mogla poplaviti, ako to bude istina", smatra Joško Hrnić iz Dubrovnika.

"Pa ćemo još malo jače privezati brodove i pripaziti na plimu", otkriva Dubrovčanin Božo Mejić. "S obzirom da će baciti dosta mora, moglo bi biti čak i poplava. Ja inače živim na rijeci pa se moram i doma pripremiti za takve stvari je li, ali spremni smo pa ako bude trebalo dolaziti na brod tokom večer, noći čak i to je moguće", dodaje Mejić. "Sad svi to gledaju, zabarikadiraju se doma, nitko nigdje ne izlazi. Sve je super, samo treba živjeti život", kazala je Jovanka Ilić iz Dubrovnika.

O tome hoće li biti moguće aktivnosti na otvorenom, meteorolog Darijo Brzoja kaže: "Najviše suha vremena pa i nešto sunca bit će u četvrtak. Biometeorološka prognoza neće biti baš povoljna, međutim barem ćemo štedjeti na grijanju što se tiče temperature". "Idućih 10-ak dana temperature će biti iznad prosjeka, još uvijek se ne nazire ni studen u studenom", dodaje Brzoja.

Biciklist Petar iz Zagreba kaže da ga kiša neće inkomodirati. Vozit će svoj bicikli i dalje jer je to njegovo prijevozno sredstvo, tvrdi. "Kabanica, rukavice i gas", opisuje biciklist.

