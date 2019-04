Stranke Pametno i Unija Kvarnera u Zagrebu su u Europskom domu predstavile listu kandidata s kojom zajedno izlaze na izbore za Europski parlament 2019.

''Naša je politika zalaganje za naprednu i otvorenu Hrvatsku u kojoj će se svaki čovjek imati realnu šansu realizirati se svojim znanjem i svojim radom. Svakoj zemlji, svakoj državi, ljudski kapital mora biti najvažniji, a vlast raditi na način da omogući svakom građaninu da svoje potencijale u društvu slobodno razvija. Nažalost, Hrvatska proteklih desetljeća nije bila takvo društvo, niti su vođene takve politike. Hrvatskom su uzastopno vladali politički trgovci metodama političke korupcije i zemlju doveli do samog dna Europe i siromaštva. Takvu državu ne želimo.

Nećemo je ni napustiti. Mi ćemo mijenjati korupcijske politike ljudima koji su se dokazali svojim radom, ustrajnošću, poštenjem i znanjem. Želimo Hrvatsku koja će ravnopravno sudjelovati u izgradnji i sadašnjosti i budućnosti Europe“, izjavila je Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno.

Marko Boras Mandić, predsjednik Unije Kvarnera naglasio je da upravo na ovim izborima, 26. svibnja, građani Hrvatske imaju mogućnost izbora i svoj glas dati koaliciji koja nije stvorena zahvaljujući ideologiji ili nekoj izbornoj matematici.

''Sasvim suprotno, koalicija je to dviju stranaka koje imaju programe iza kojih ljudi na njihovoj listi stoje, vrijednosti koje žive. Dominantne teme koje ćemo tijekom kampanje otvarati nisu teme iz prošlosti, nego sadašnjosti i budućnosti. To su teme iz područja obrazovanja i znanosti, održava razvoja regija te pravosuđa, a tiču se svakog građanina i kvalitete njegova života u Hrvatskoj'', rekao je Boras Mandić i dodao misleći na trudnoću kolegice kandidatkinje, kako je ujedno i ovo jedina lista koja umjesto 12 ima 13 kandidata.

Kandidati liste Pametno i Unija Kvarnera su:

1. Ivica Puljak

Ivica Puljak iz stranke Pametno, profesor je na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Znanstvenik i fizičar koji se politikom počeo baviti jer smatra da se ideje najefikasnije kroz nju mogu širiti, pa je politika danas najvažnija djelatnost u zemlji u nastajanju kao što je Hrvatska. Društvo se neće promijeniti samo od sebe, a intelektualci, oni koji imaju više znanja, su odgovorniji za društvo. Vlastitu odgovornost koju ima prema popularizaciji znanosti još od 2012. pretočio je u predavanja djeci i mladima po vrtićima i školama, a na isti način pristupa u političkom angažmanu gdje mu je pozitivan pogled na budućnost okosnica, jer čovjek se ne smije ničega bojati. Hrvatskom se već tri desetljeća vlada politikom zastrašivanja i to se mora promijeniti, u protivnom ćemo ostati na dnu Europe i siromaštvu.

2. Ivana Milas Klarić

Ivana Milas Klarić bivša je pravobraniteljica za djecu i profesorica obiteljskog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prije godinu dana aktivno se kao članica stranke Pametno zalaže za liberalnu, modernu i gospodarski uspješnu Hrvatsku. Fokus joj je na nužnoj i što hitnijoj reformi sustava uprave, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, jer to su stupovi društva i ako oni nisu postavljeni na zdrave temelje cijelo je društvo trulo.

3. Dario Carev

Dario Carev predsjednik je varaždinskog ogranka stranke Pametno, diplomirani informatičar i radi kao Senior developer u tvrtki XALAX u Varaždinu. Smatra kako u modernom i globaliziranom svijetu na budućnost moramo gledati kao da je sadašnjost, jer današnje tehnologije i razvoj tjeraju na stalnu promjenu. Ona je dobra ako caruje znanje i radišnost, a ne lopovluk i ako se s njom zna upravljati, a ne manipulirati. U Europskom parlamentu zalagat ćemo se za sudjelovanje Hrvatske u svim europskim politikama te da tamo gdje imamo dobar know how budemo i oni koji će postavljati i smjerove i kreirati politike cijele unije.

4. Renata Sokol Jurković

Renata Sokol Jurković je inženjerka fizike - geofizike, meteorologinja. Koordinatorica je zagrebačkih podružnica stranke Pametno. Bavi se primijenjenom klimatologijom i doktorantica je na Geofizičkom odsjeku PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. Europska unija pruža niz prilika za razvoj Hrvatske, a na nama je hoćemo li i kako to koristiti. S druge strane, uvjerena je, kako Hrvatska može doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama na nivou cijele Europe i aktivno sudjelovati u pretvaranju Europe u energetski učinkovito gospodarstvo s niskom razinom emisija CO2.

5. Đanino Sučić

Đanino Sučić član je Senata stranke Unija Kvarnera i u četiri mandata vijećnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Politikom se bavi više od 20 godina, a uvjeren je da lokalna i regionalna samouprava moraju i mogu puno više odlučivati u kreiranju politika i života zajednice. Dosadašnji rad u politici bio mu je izrazito usmjeren prema razvitku hrvatskih otoka, ali i prema razvoju i problemima koji tište Kvarnersku regiju. Uvjeren sam da i u daljnjem radu mogu pridonijeti rješavanju vitalnih problema Kvarnera te hrvatskih otoka pa time dati svoj obol mijenjanju stanja u Hrvatskoj.

6. Viktorija Knežević

Viktorija Knežević je odvjetnica, uvijek angažirana oko društveno važnih tema, a na listi stranke Pametno u izbore ide kao nezavisna kandidatkinja. Autorica je prvog pravničkog bloga kojim složene teme približava građanima, a pokrenula je i projekt OcijeniMe, web stranicu namijenjenu ocjenjivanju rada državnih i lokalnih službenika kako bi na taj način poboljšala rad hrvatske birokracije. Vjeruje da je društveni angažman dužnost svakog od nas tko to može sebi priuštiti i naći barem malo slobodnog vremena i energije koji će uložiti da stvorili bolje društvo.

7. Ante Mandić

Ante Mandić je osnivač IN2 grupe, danas velike IT kompanije koju čini 12 tvrtki s više od 500 zaposlenih. U izbore za EU parlament izlazi na listi Pametno kao neovisni kandidat i smatra kako država treba imati ključnu ulogu u stvaranju digitalnog svijeta i održivog ekosustava. Više od pola EU članica imaju nacionalne inicijative za digitalizaciju industrije, a kod nas je čudo kad se o tome uopće govori. Za efikasnu pomoć poduzetnicima trebala bi se prvo digitalno preoblikovati državne institucije i Vlada, sustavi obrazovanja, zdravstva i prijevoza. Inovativnost se pak postiže inovativnim ljudima koji su produkt modernog obrazovnog sustava i poslovnog okruženje.

8. Alis Marić

Alis Marić je članica Pametno, po struci pravnica s više od 20 godina iskustva vođenja ureda uprava najvećih kompanija u Hrvatskoj. Ima upravljačkih iskustava stečenih i u državnoj administraciji gdje je radila kao šefica kabineta ministarstva gospodarstva. Projektom “Čitaj knjigu” koji je pokrenula prije pet godina Alis Marić je proizvela svojevrsnu revoluciju u popularizaciji čitanja knjiga. Smatra kako su Hrvatskoj potrebni ljudi i vođe koji će ustanoviti viziju i povesti tim ljudi prema njezinu ostvarenju. Zapanjujući uspjeh i boljitak se može postići pomoću nekoliko jednostavnih promjena i podešavanja smjera.

9. Davor Brmež

Davor Brmež na izbore na listi stranke Pametno izlazi kao neovisni kandidat. Po zvanju je građevinski tehničar visokogradnje, a radi kao direktor u Grand Autu u Osijeku. Veliki je filantrop i dugi se niz godina bavi humanitarnim radom. Smatra kako Hrvatska može biti puno prisutnija kao članica EU i mora aktivnije djelovati u europskim političkim kretanjima. U prvih pet godina članstva u uniji iz vida su ispušteni oni koji nam moraju biti najvažniji, a to su mladi ljudi! Njegov cilj, kaže, nije politika s umijećem mogućeg, nego upravljanje promjenama za budućnost naše djece, a takve politike prepoznajem u stranci Pametno.

10. Franko Baković

Franko Baković je ekonomist na završetku studija Međunarodnog poslovanja na Rochester Institute of Technology Croatia. Voditelj je Foruma mladih Pametno Zagreb i svojim angažmanom želi potaknuti mlade ljude za njihovo aktivnije sudjelovanje u politici. Smatra kako krive odluke usporavaju razvoj i napredak te je potencijal koji imamo, nažalost, ugušen lošim vladama i njihovim katastrofalnim politikama. Naše društvo može biti obrazovano, moderno, bogato i uspješno, a da bismo to postigli trebamo se odmaknuti od starih politika koje nisu dale očekivane rezultate i okrenuti se novom pristupu u kojem se vrijedno radi po planu kako bi se stiglo do željenog cilja.

11. Majda Manjgotić Paravić

Majda Manjgotić Paravić članica je stranke Unija Kvarnera, po struci ekonomistica zaposlena kao voditeljica prodaje i marketinga američke IT kompanije. Posebno je angažirana oko problematike komercijalnog upravljanja kulturnim sadržajima. Svoje političko djelovanje vidi kroz promicanje pozitivnih vrijednosti u društvu te nužnosti decentralizacije Hrvatske kojom bi se omogućilo brže, kvalitetnije i svrsishodnije korištenje sredstava sukladno specifičnostima.

12. Branimir Urlić

Branimir Urlić je vijećnik stranke Pametno u Gradskom vijeću Splita, višegodišnji je član, a radi kao znanstveni suradnik na Institutu za jadranske kulture u Splitu. Vrlo je angažiran na promicanju transparentnosti rada lokalne uprave, a u njegovom političkom fokusu stalno je održivi razvoj i zaštita okoliša. Smatra da je EU naš partner čije mogućnosti moramo bolje koristiti. U EU parlamentu fokus djelovanja vidi u ravnomjernijem razvoju Hrvatske te preuzimanju dobrih praksi drugih članica uz promicanje aktivnog sudjelovanja građana.