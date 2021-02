Rok za predaju kandidature za predsjednika Vrhovnog suda istječe danas. Trenutno su pristigle samo tri prijave te će predsjednik Milanović i premijer Plenković morati udružiti snage oko zajedničkog dogovora.

Građani ionako imaju malo povjerenja u pravosuđe, a sad se čekaju političke igre oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Profesor kaznenog prava Aleksandar Maršavelski objasnio je što će se dogoditi ne bude li dogovora oko novog predsjednika Vrhovnog suda. Rok za izbor ističe u srpnju.

''Ako na temelju tog mišljenja i dokumentacije pristiglih kandidata dođe do zaključka da ne bi želio predložiti ni jednog od kandidata, moguće je da možemo govoriti o svojevrsnoj krizi sudbene vlasti'', objasnio je Maršavelski.

Dogovor oko izbora je nužan, ali sve ovisi o pristiglim kandidaturama, govori. Ako se premijer Plenković i predsjednik Milanović ne dogovore, postoji mogućnost problema.

Naime, kada sadašnjem predsjedniku, Đuri Sessi, istekne mandat, njegovu funkciju obnašati će zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, Marin Mrčela. No, on je i kandidat za suca Europskog suda za ljudska prava te ako bude izabran, došlo bi do problema jer nema osobe koja bi zamijenila zamjenika predsjednika, objasnio je Aleksandar Maršavelski.

Ako se ostvari najcrnji scenarij, morat će se ponoviti javni poziv. Po Ustavu predsjednik Republike predlaže Saboru kandidata kojega tada Sabor izabere. ''Mogu se prijaviti osobe koji imaju 15 godina iskustva u sudstvu'', no problem je što neki nemaju dovoljno stručnog iskustva.

''Bilo bi poželjno da to bude netko od sudaca, to ne mora biti sudac, nužno, Vrhovnog suda, to može biti netko, istaknuti sudac, koji je kvalitetno sudio, dokazao se u tome'', komentirao je Maršavelski.

Struka je najbolji pokazatelj, kaže, no njihovo mišljenje nije obvezujuće te predsjednik bira koga bi on htio vidjeti na čelu Vrhovnog suda.

