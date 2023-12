Tableti, računala i mobiteli i kako odvojiti djecu od ekrana? Pedagog dao neobičan savjet učiteljima: "Stavite gumi-gumi između klupa..."

1. prosinca za 30 tisuća hrvatskih srednjoškolaca znači početak priprema za uzbudljivo razdoblje mature. Počele su prijave koje traju do 15. veljače.

Nije državna matura jedini izazov koji se stavlja pred školarce. O tome kako im olakšati kroz odgoj i obrazovanje reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić razgovarala je s pedagogom Rankom Rajovićem.

O modernim vremena razgovara se na KoMferenciji u Splitu, na kojoj je Hrvatska udruga za odnose s javnošću okupila brojne svjetski priznate stručnjake iz svijeta komunikacija i medija. Velik prostor posvetili su i ulozi odnosa s javnošću u društveno poželjnim promjenama, a ovdje su brojni stručnjaci koji odgovaraju na sva pitanja.

Pedagog je objasnio kako olakšati djeci učenje s obzirom na izazove današnjice.

"Nažalost, školski sustav nije prilagođen djeci. Učenje napamet je zastarjelo još prije 25 godina. Računalo je pobijedilo prvaka u šahu, Kasparova. To je bila velika stvar. Kad se to dogodilo, on je bio u šoku. Mi smo ranije govorili kako to nije moguće jer netko mora unijeti kombinaciju u to računalo. Tada je bilo jasno da ljudi nisu bolji od računala po broju kombinacija i po broju informacija.

Tada se morala napraviti reforma, neki novi prioriteti, a to su empatija, timski rad, kreativnost, spremiti djecu na ono što računala nemaju. Nažalost, nismo puno učinili i to je jedan problem. Drugi je problem što djeca u školu dolaze sve slabija. Ima bolje djece, no učitelji kažu da djeca ne mogu sjediti, ne mogu pisati. Mora se puno toga promijeniti i to pod hitno", upozorava pedagog.

Na pitanje koliko tehnologija pomaže u razvoju i učenju, a kad je otegotna okolnost, odgovara: "Djeca koriste laptope po 4-5 sati dnevno, no nije problem u školi, već djeca kod kuće koriste modernu tehnologiju bez ikakve kontrole. Zna se da ako djeca puno gledaju u ekran, smanjit će se duboke regije mozga, koje su važne za memoriju i za prostornu orijentaciju. Mi oštećujemo duboke regije mozga. Tehnologije jesu dobre, ali se mora imati granica. Moramo učiti u pokretu, moramo pronaći nove metode."

Pedagog je dao i jedan prijedlog učiteljima.

Sugerirao im je da između klupa stave gumi-gumi kako bi učenici preskakali to kada idu na ploču. Time će se dobiti da se učenici javljaju da idu pred ploču, ali i povećat će se kretanje.

"Dajte da povećamo kretanje, jer je to važno", rekao je.

