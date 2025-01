Kako bi saznali kako na protekli bojkot trgovina, ali i ovaj najavljeni, gledaju hrvatski poduzetnici, s dopredsjednikom Udruge Glas poduzetnika Brunom Samardžićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

Iako predstavlja one koji su direktno pogođeni bojkotom, Bruno Samardžić nije kritičan prema bojkotu. On i njegova udruga smatraju da je to sve samo poziv građana onima koji mogu nešto učiniti po pitanju visokih cijena da konačno nešto i učine i donesu konkretne mjere, umjesto kozmetičkih.

"Podržavamo da se ljudi aktiviraju, da sudjeluju u demokraciji. Ovaj bojkot imao i dobru stranu jer je polučio stvarno važan razgovor o cijenama i o inflaciji. I tko je za tu inflaciju odgovoran. Smatram da će ljudi shvatiti da ono što je najviše poskupilo u zadnje četiri godine je hrvatska država. Hrvatski proračun je u zadnje četiri godine narastao za duplo", upozorava Bruno Samardžić iz Udruge Glasa poduzetnika.

Samardžić također smatra da nije normalno da i vladajući i oporba, svi zajedno podržavaju bojkot, jer posao političara je da budu vođe.

"Najsmiješnije i najbizarnije je da ministar gospodarstva čiji resor se u principu bojkotira, on se raduje bojkotiranju svojeg resora. Vlada u principu se veseli bojkotu samih sebe. Vrijeme je za konkretne mjere", misli Bruno Samardžić iz Udruge Glasa poduzetnika.

Upozorio je da je u prosjeku hrana u Italiji oporezovana 9 posto, u Sloveniji 11 posto i Hrvatska 16 posto. Jedna od konkretnih mjera bi bilo da se prosječni porez na hranu u Hrvatskoj da se spusti na 5 posto.

"Druga mjera bilo bi da svi trgovački lanci s više od 100 milijuna eura prihoda imaju obavezu objavljivati on line svih cijena, na način da se te cijene mogu pratiti i mogu analizirati. Transparentno. Postoje pozitivna iskustva iz Italije i Izraela gdje se cijena košarice spustila, a cijene između trgovina su se ujednačile", predlaže Bruno Samardžić iz Udruge Glasa poduzetnika.

