Mnogi su šokirani audio zapisima objavljenima na sudu u aferi Agram u kojima se čuje kako gradonačelnik Bandić viče na svoje suradnike i dogovara zapošljavanja u gradskoj službi.

Premijera Andreja Plenkovića novinar Dnevnika Nove TV Dino Goleš je upitao je li njemu u redu da se njegov koalicijski partner tako ponaša, no odgovor je bio kratak.

"Nisam imao prigode to čuti", kratko je odgovorio premijer. Novinar mu je ponudio da mu pusti snimku ili da mu je kratko prepriča, no premijer za to nije imao vremena.

"Nemamo vremena, samo vi radite svoj prilog meni je danas Savjet (za Slavoniju) bitan", odbrusio je premijer Plenković.

U sličnom tonu odgovorio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kojeg je Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV , pitala je li HDZ-u neugodno biti u koaliciji s takvim čovjekom.

"Nisam čuo točno o čemu se radilo, znam da gradonačelnik Bandić ima osebujan način izražavanja pa pretpostavljam da je i to na tom tragu", pravdao se i Jandroković.

Tandara Knezović mu je pojasnila da je Bandić na osebujan način tražio da se zapošljavaju neki pojedinci koji su njemu u interesu.

"Dakle, nisam čuo što je točno govorio, ali postoje natječaji, postoji način na koji se zapošljava i treba biti tako", odgovorio je Jandroković, dodajući da zasad nema naznaka da bi bilo što narušavalo njihovu koaliciju s Bandićem.

Ako predsjednici Vlade i Sabora uhvate vremena, u videu mogu pogledati što je to gradonačelnik Milan Bandić govorio.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr