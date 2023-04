Poskupljenje zagrebačkih vrtića već je tjednima tema, a iako je vlast u nekoliko navrata rekla da se cijene neće povećavati, gradski zastupnik Renato Petek u sriejdu je izričito tvrdio da će se upravo to dogoditi. I dok su roditelji zbunjeni i više ne znaju kome vjerovati, u Gradu još jednom poručuju - cijene su iste i doći će do povećanja cenzusa. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

Kao bomba odjeknula je vijest da će dio Zagrepčana od jeseni po svemu sudeći vrtiće plaćati više.

"Posebno od sljedeće godine značajno će poskupiti usluga gradskih vrtića. Naime ovime se nastavlja jedan huzajući udar na standard građana grada Zagreba", rekao je Renato Petek, zastupnik u zagrebačkoj skupštini.

"Tako da će poskupljenja ovisno o raznim kategorijama varirati od 25 posto pa čak do 100 posto i to za one koji su čak plaćali najmanje. Oni najbogatiji, sa najvećim prihodima plaćati će isto kao i do sada. Za njih se ništa neće mijenjati", dodao je Petek.

U prijevodu: povećanje će osjetiti oni s najmanjim primanjima, tvrdi Petek. Roditelji su ovime, malo je reći, zgroženi.

"Mi već sad moramo tražiti veze kako da dođemo do vrtića, već sad imamo neke probleme, već tražimo alternativne opcije, a nismo toliko opterećeni plaćanjem. Roditelji koji se bave time kako će dijete smjestiti u vrtić da odu na posao, da zarade novac da se mogu brinuti za to dijete, sad se moraju još brinuti oko toga kako će platiti taj vrtić ", poručila je Marija.

"Da ovi koji su prije plaćali jednako ako imaju više primanja stvarno nije u redu", dodala je Nikolina.

"Baš smo ovih dana bili u tim vrtićkim aktivnostima tako da nas je baš ovo malo i zateklo", rekao je Elvis.

No da je to daleko od istine, tvrdi zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

"Vrtići u gradu Zagrebu neće poskupiti, zahvaljujem na prilici da demantiram raniju izjavu zastupnika Peteka. Ona je potaknuta činjenicom da na sjednici Gradske skupštine imamo važnu odluku koja se tiče utvrđivanja mjerila vezana za participaciju roditeljsku", rekla je Dolenec.

Dodaje da se događa upravo suprotno jer su podigli prihodovni cenzus. Tako primjerice oni kojima se plaća zbog inflacije podigla neće ući u najviši krug plaćanja nego će ostati na istom.

"Cilj te izmjene je upravo da roditelji ostanu u cenzusnoj skupini u kojoj su i do sada bili", dodaje Dolenec.

Cijene će ovisiti o prihodima kućanstava, a i dalje će, dodaju, iznositi od 150 do 600 kn.

