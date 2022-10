Pomorska policija u utorak je u akvatoriju kod Privlake zatekla 78-godišnjaka koji je iz barke grabljama izlovio 40-tak trpova, tzv. morskih krastavaca koji spadaju među zaštićene vrste u Jadranu te je njihov izlov zabranjen, a zbog čega mu prijeti zatvorska kazna do tri godine.

Iz zadarske Policijske uprave u srijedu su izvijestili kako su njihovi kolege iz pomorske i aerodromske policije, prilikom obavljanja redovne službe na moru, zatekli 78-godišnjaka koji je grabljama sa plovila iz mora sakupljao zaštićene morske organizme - trpove.

Na barki mu ih je pronađeno 39 te su mu oduzeti i vraćeni u more, a privremeno su mu oduzete i grablje. Nakon kriminalističkog istraživanja, policija će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo uništavanja staništa.

Prema Kaznenom zakonu, tko protivno propisima uništi ili izazove znatno propadanje staništa zaštićene svojte životinja, biljaka ili gljiva, ili uništi ili izazove znatno propadanje stanišnog tipa, kaznit će se zatvorom do tri godine.

Onome tko isto kazneno djelo počini prema staništu - odnosno području razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije strogo zaštićene divlje svojte životinja, biljaka ili gljiva - prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Ako pak iz nehaja uništi ili izazove znatno propadanje staništa u zaštićenom području prirode ili na ekološki značajnom području, kaznit će se zatvorom do dvije godine.

Uhvaćen muškarac koji je ilegalno ulovio deliciju čija cijena ide i do 20.000 kuna

Inače, početkom godine 48-godišnji Turčin i 53-godišnji Bugarin pokušali su iz svojeg kombija istovariti čak 522 kilograma trpova u kontejnersku hladnjaču u splitskoj luci, u čemu ih je spriječila policija, pritvorila ih i prijavila zbog kaznenog djela trgovanja divljim vrstama.

Skupa "delicija" zbog koje ronioci gube živote, a krivolovcima prijeti zatvor: Što je toliko posebno u morskim krastavcima?

Prema tom članku KZ-a, tko protivno propisima o zaštiti divljih vrsta trguje, uvozi, izvozi ili prevozi živu ili mrtvu jedinku divlje vrste, njezine dijelove ili prerađevine dobivene iz nje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, učini li to iz nehaja do dvije godine, a ne smatra se nedjelom ako je to počinjeno prema neznatnoj količini jedinki i neznatno je utjecalo na očuvanje te vrste.