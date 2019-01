Bivši predsjednik države i bivši SDP-ovac Ivo Josipović odlučio se vratiti u SDP. Josipovićev povratak u stranku komentirao je SDP-ov Predrag Matić u Saboru.

Na pitanje što je SDP ponudio Ivi Josipoviću da je odlučio odustati od Amsterdamske koalicije, Matić je odgovorio: "To trebate pitati njega, ali ako se on vraća u okrilje SDP-a, to treba pozdraviti. Bio je najbolji hrvatski predsjednik, nažalost, nije ponovio mandat, jer se u Hrvatskoj pojavio prerano, ali što se tiče povratka u SDP, svakako to pozdravljam. Žao mi je što je uopće napuštao stranku", rekao je Matić.

Novinari su Matića pitali i hoće li Josipović biti SDP-ov predsjednički kandidat. "Vjerojatno će se i o tome razgovarati, ali za sada ne. Treba vidjeti kakve će kandidate SDP imati, nije se u stranci razgovaralo o tome, ali što se mene tiče - zašto ne?", rekao je Matić. Nije želio komentirati nagađanja da je SDP Josipoviću zauzvrat ponudio mjesto saborskog zastupnika.

Mrak Taritaš: "Svatko ide tamo gdje se dobro osjeća"

Josipovićev povratak u SDP i odluku o napuštanju Amsterdamske koalicije komentirala je i Anka Mrak Taritaš. Otkrila je da je Josipović bio prvi koji je želio suradnju s Amsterdamskom koalicijom. "Svatko ide tamo gdje se dobro osjeća, a mi u Amsterdamskoj koaliciji se, vjerujte, dobro osjećamo", rekla je Mrak Taritaš. Čelnica GLAS-a rekla je kako se osjeća dobro jer je, kaže, Amsterdamska koalicija na 12,5 posto potpore.

"Svi su dobrodošli, nama je najvažnije da se ljudi dobro osjećaju“, ponovila je čelnica GLAS-a koja nije isključila mogućnost da s Josipovićem surađuju u budućnosti. Novinari su Anku Mrak Taritaš u Saboru pitali i hoće li Amsterdamska koalicija podržati Ivu Josipovića, ako ga SDP predstavi kao svoga predsjedničkog kandidata. "Ako postoji zajednički kandidat, dapače, ali ako ga ne bude, Amsterdamska koalicija će imati svog kandidata koji će biti dobar i kvalitetan", napomenula je.