U četvrtak bi se na sudu u Londonu trebao pojaviti Ivica Todorić. Kako se doznaje Dnevnik Nove TV, Todorić u srijedu ne odmara u Londonu. Itekako se priprema za četvrtak, a spominje se više opcija.

Od izvora bliskih Ivici Todoriću doznaje se kako se u srijedu razmatrala mogućnost da se on osobno ni ne pojavi pred Visokim sudom u četvrtak nego da sav posao oko njegova zahtjeva za žalbom obave njegovi odvjetnici.

Spominju se i neka iznenađenja, a čini se da se to odnosi na informaciju da je Ivica Todorić angažirao novu odvjetnicu, a navodno je riječ o uglednoj odvjetnici Cherie Blair, supruzi bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira.

Unatoč najavama Ivice Todorića i u intervjuu Nove TV da bi se mogao samovoljno predati Hrvatskoj, čini se da se razmatra opcija kako bi dobio što više na vremenu. Što bi značilo, ako se on sutra pojavi s novom odvjetnicom, ona bi od suca mogla zatražiti i određeni rok za pripremu da se uputi u cijeli slučaj s nadom da će doći i do odgode samog ročišta.

U četvrtak odluka o izručenju

Na Visokom sudu u Londonu će se u četvrtak odlučiti vraća li se Ivica Todorić u Hrvatsku. Iako je to na sve načine pokušavao izbjeći ili odgoditi, sada za slovenski POP tv uvjerava: "Ja ću se vratiti što prije - i to hrabro i ponosno. Nastojat ću neku muziku organizirati kad tamo dođem da otpjevamo neku pjesmu kume - Plenkoviću i njegovima."

Todorić je u London pobjegao prije više od godinu dana. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je uvjeren: "Mislim da stvar ide prema izručenju. Moram priznati da ja to očekujem." Dodaje kako izručenje očekuje vrlo brzo: "To je isto stvar tehnike - jel to 10 dana ili 20 dana."

U intervjuu Todorić ponovno tvrdi: "Ni olovku, ni papir, ni novac nisam uzeo iz te firme". Ponavlja i stare optužbe na račun premijera i Martine Dalić. A bliske veze s političarima nekad - danas pokušava demantirati. "Nikad ja nisam imao veze s nikakvom politikom - nikad!", tvrdi Todorić i dodaje: "Od 90.-te tko je god mene došao pitati od stranaka pomoć ja sam osobno svojih novaca dao za to. Nikad više od 50 tisuća kuna."

Političari podržavaju izručenje

Aktualni političari su složni. Ministar Tomislav Tolušić: "Ja se nadam da će se izručiti". "Ivica Todorić je onaj koji je u većoj mjeri kriv za ono što se desilo u Agrokoru", smatra Darinko Kosor, predjednik HSLS-a. A Todorić uvjerava: "Nigdje ni jedan euro nema od Ivice Todorića- ni preko nikoga drugoga, ni Kajmn - ni jarca, nigdje nema - nula." I najavljuje borbu: "Vi mislite da se ja bojim zatvora - ja sam u borbi - ja sam i sad u nekoj vrsti zatvora." Nekad najmoćniji hrvatski poduzetnik, danas bjegunac, pred hrvatskim pravosuđem, možda broji i posljednje dane u Londonu.

Postoji više različitih ishoda sutrašnjeg ročišta o zahtjevu za žalbom Ivice Todorića. Čini se da su najizglednija tri: u slučaju da sudac u četvrtak odbije njegov zahtjev, to bi značilo da će sudska odluka o njegovom izručenju postati pravomoćna, a onda i kreće procedura njegove predaje hrvatskoj policiji iz ruku britanske policije što bi se moglo dogoditi u sljedećih desetak dana.

Postoji, naravno, i mogućnost da sudac uvaži zahtjev za odgodom. U tom slučaju bi se moglo na nekih mjesec dana možda odgoditi ročište. To bi bio neki kraći rok, a u slučaju da sud prihvati Todorićev zahtjev za žalbom, to bi značilo daljnju proceduru i boravak Ivice Todorića u Londonu još mjesecima.