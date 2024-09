Ivica Puljak najavljuje parkirališni preporod, ali nisu svi impresionirani: "On je kao kao dijete kad zaigra Monopoly"

Parkiranje u centru Splita odavno je postalo noćna mora i onamo se mnogi više niti ne usude ući jer uzalud traže mjesto, zbog čega splitski gradonačelnik obećava Ivica Puljak, kao i Tomislav Tomašević u Zagrebu, najavljuje parkirališni preporod.

"U Splitu ćemo napraviti više od 30 garaža. To je najveći infrastrukturni projekt, možda i u Hrvatskoj, što se tiče prometne mobilnosti. To će biti oko 150 do 200 milijuna eura u idućih nekoliko godina", rekao je.

Na splitskom predjelu Ravne njive trenutno se kopa na sve strane. Uz ogradu vrtića bageri i kamioni rade temelje za novu garažu, a neke su već završene, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

"Mi smo sagradili prve dvije: jednu na Lokvama, drugu u Dobrilinoj. Gradi se na Žnjanu, u Papandopulovoj, na Ravnim njivama", napomenuo je Puljak.

Garaže su svakako dobrodošle, ali građani se pitaju zašto ih moraju platiti kroz poreze, a onda opet doživotno plaćati parkirne karte. Bez puno umovanja, Grad kasnije ubire dugoročnu zaradu.

Politička splitska oporba, HDZ i SDP, nije fascinirana Puljkovim projektima.

"Puljak kao dijete kad zaigra Monopoly: pa 10 milijun ovamo, 30 tamo. Do sada nam je obećao doslovno milijardu eura investicija. Ima stare projekte koje je naslijedio od stare gradske vlasti i muku muči da i njih realizira", ustvrdio je Davor Matijavić, predsjednik SDP Split.

"Gradonačelnik se hvali projektima koje mu je pripremio HDZ u ranijoj gradskoj vlasti", smatra Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split.

Na Trgu Hrvatske bratske zajednice, kod policije i suda, privatna tvrtka kupila je dobar komad zemlje i tako blokirala mogućnost da Grad izgradi veliku podzemnu i nadzemnu garažu. Kako je moguće da je grad to dopustio? Gradonačelnik Puljak tvrdi da su za to krive neke prethodne vlasti.

