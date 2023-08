Grad Odlukom o najmu stanova želi provesti etničko čišćenje? Lovrić: "Mogu se prijaviti osobe koje nisu supružnici ni u srodstvu"

Problematično mu je, među ostalim, to što će pravo na stan imati i oni koji u Zagrebu žive tek godinu dana.

Prijedlozi sadrže izmjene koje idu na štetu brojnih građana, upozorio je Lovrić u priopćenju nakon konferencije za medije.

Grad Zagreb uputio je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Odluke o najmu stanova te prijedlog Zaključka o visini najamnina, kojima se mijenjanju uvjeti za davanje gradskih stanova u najam, ali i uvode cenzusni razredi za izračun najamnine.

Tako bi oni koji žive u višečlanim kućanstvima, a imaju primanja manja od 30 posto prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu, odnosno 50 posto ukoliko je riječ o samcima, plaćali najam u visini zaštićene najamnine.

Pročitajte i ovo Gdje im je pamet? Reporterka Dnevnika Nove TV o stanju s poplavama, ali i neodgovornim potezima nekih ljudi: "Mjerodavni mole da se takve stvari ne čine"

Onima kojima primanja prelaze te iznose, najamnine bi se određivale prema prihodovnim razredima. Za višečlana kućanstva, čija su primanja manja od 50 posto prosječne mjesečne plaće u gospodarstvu u Zagrebu, najamnina iznosi 15 posto primanja kućanstva.

Za one koji po članu kućanstva primaju 50 do 80 posto prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu, najamnina će iznositi 20 posto mjesečnih prihoda, a za one s većim prihodima od tih, najamnina će iznositi 25 posto prihoda kućanstva.

Sporno prebivalište od godinu dana

Lovriću je, međutim, sporno što će se gradski stanovi moći iznajmljivati i onima koji u Zagrebu imaju prebivalište godinu dana.

“Umjesto 10 godina neprekidnog prebivanja, za ostvariti pravo na najam gradskog stana dovoljna je jedna godina”, rekao je Lovrić pa komentirao da uvjet da se ne smije imati useljivi stan ili kuću na području Zagreba i Zagrebačke županije.

“Ali može imati drugdje - tako da mogu posjedovati kuće, apartmane, vile izvan tog područja i ujedno ostvariti pravo na najam gradskog stana”, konstatirao je Lovrić.

Pročitajte i ovo Nakon višednevne šutnje Napuknuo spektakularan most preko Neretve: Oglasila se tvrtka Autoceste Federacije BiH

Problematičnim drži i što nacrt odluke umjesto zakonske formulacije “obiteljsko domaćinstvo”, navodi formulaciju „kućanstvo“.

“To je očito iz razloga da bi se za najam stana mogle prijaviti osobe koje nisu supružnici ili osobe koje nisu u nikakvom srodstvu", ustvrdio je i zaključio kako iz svega nedvojbeno proizlazi da je to opasna igra većih razmjera koja će pokušati kroz stambenu politiku provesti etničko čišćenje građana Zagreba.