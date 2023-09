Iz lovačkog saveza imaju savjet za ljude, ali i gradsku vlast zbog divljih svinja: "Još nismo došli do realizacije..."

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović pratila je situaciju s divljim svinjama u Zagrebu. "To je jedino školsko igralište u Borovju. Preko ljeta nije zaključane, zato su divlje svinje mogle ulaziti", rekla je Ćorić Brunović.

Ivica Budor, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, za Dnevnik Nove TV je prokomentirao situaciju s divljim svinjama u Zagrebu. "Vjerojatno su jedan od razloga mirisi, a i nepokošene površine - gradske i privatne ih sigurno privlače. Zadnjih godina je daleko više prijava iz podsljemenske zone, a daleko manje iz nižih dijelova. Sad vidimo da se spustila i prema Savi gdje ima vode pa je to jedan od razloga da prolazi tim područjem", pojasnio je Budor.

Kaže kako divlje svinje izbjegavaju ljude te da nisu opasnost. No, koje je rješenje? "Teško je reći koje je rješenje. I u drugim europskim gradovima imate divljih svinja. Berlin već godinama vodi borbu s tim, kao i Rim", istaknuo je Budor.

"Rješenje je da ih se ne dira i ne uznemirava. Da ih se na neki način pokuša izvući iz grada - što hranom, što nekakvim laganim potiskivanjem koliko je to moguće s obzirom na prometnice. Grad ima sluha, bilo je pokušaja. Još nismo došli do realizacije. Vjerojatno se čekalo da će to rješavati samo po sebi, a nažalost neće. Morat će biti više edukacije ljudi, ali i edukacije službi koje mogu gradskim radom doprinijeti da se to smanji", zaključio je Budor.

