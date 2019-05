Veliki predizborni skup HDZ-a i Europske pučke stranke u Zagrebu prati reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Nacionalisti i populisti neće razoriti Europu, rekao je u svom govoru na skupu Manfred Weber. ''Nacionalizam i populizam se dosta spominju u ovoj kampanji EPP-a u cijeloj Europi, što na neki načini održava strah od toga kakvi će biti rezultati izbora sljedeće nedjelje s obizrom na to da te političke opcije evidentno u Europi rastu'', ističe reporterka TV Ivana Petrović.

Prije skupa premijer Plenković sastao se s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a teme su bile Schengen, turisti, Hrvati koji žive u Njemačkoj i migranti. ''To su više manje teme koje su uvijek pristune na njemačko-hrvatskim bilateralima, a ono što bi posebno izdvojila je to da je njemačka kancelarka, što se tiče proširenja i općeg stanja u zemljama u našem okruženju koje imaju naziv političkog koncepta zapadnog Balkana, rekla je da je Njemačka načelno, dakle načelno, za prosperitet i perspektivu EU članstva tih zemalja. Inače, do prije par mjeseci Njemačka je čvrsto stajala iza proširenja EU na zemlje zapadnog Balkana. Premijer Plenković je na istu temu kazao da će se sve vidjeti nakon Europskih izbora kada budu gotovi reporti za zemlje iz našeg okruženja. Spomenuo je i summit koji će se dogoditi za vrijeme hrvatskog predsjedanja.

To je isti onaj summit koji je bio i 2010. u Zagrebu, međutim do summita se treba nešto i pripremiti. Ono što definitivno nedostaje u svim tim izjavama, barem s hrvatske strane, jest nekakva strategija jer bi Hrvatska trebala biti lider, ona bi trebala biti champion sudbine i europske perspektive zemalja u okruženju. Na to nas, uostalom, obvezuje i naš pristupni ugovor i ta strategija nedostaje, osobito u ovim trenutcima kada je dosta turbulentna situacija i u Srbiji i na Kosovu. Oni su danas popodne razgovarali na tu temu, izjava nije bilo, tako da ne znamo koji je stav zauzela Hrvatska. Što se tiče Srbije i Kosova, znamo da je premijer zauzeo stav kao i kancelarka Merkel, a to je da nema zamjene teritorija'', rekla je Petrović.

''Možda dolazak Angele Merkel neće bitno utjecati na izvanstranačke birače, ali on potvrđuje visoke dionice premijera Plenkovića unutar Europske pučke grupacije u kojoj je stranka Angele Merkel dominantna i u političkom i idejnom smislu'', ističe Ivana Petrović.

