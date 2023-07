Ivana Petrović o potezu predsjednika Milanovića: "Situacija je ozbiljna, ali nije ultimativna, on oporbi daje pozornicu"

Predsjednik države Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanjem izvanredne sjednice Sabora. Na dnevnom redu su dvije točke: štrajk u pravosuđu i plinska afera u HEP - u zbog koje je oporba i bila na nogama!

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je što se može očekivati od izvanredne sjednice Sabora i kako to da se predsjednik Milanović ipak predomislio i odlučio tražiti da se održi.

"Ovo što ću sada reći, možda će zvučati kao zafrkancija, ali možda se Milanović odlučio na ovo nakon što je vidio da je Banožić uspio upisati hipoteku unatoč tome što pravosuđe stoji. Možda mu je to bila kap koja je prelila čašu, ne bi se čudila, s obzirom da mu je Banožić crvena krpa. No, šalu na stranu. Ja se ne sjećam da je ikada u 20 i nešto godina, Predsjednik sazvao izvanrednu sjednicu Sabora, što samo po sebi govori da je taj članak Ustava osiguran i ugrađen u Ustav za određene ultimativne situacije.

Situacija je ozbiljna, ali nije ultimativna. Ide super izborna godina. Predsjednik očito računa na birače, ne samo lijeve, već i desne oporbe i odlučio se za ovaj korak kako bi oporbi na ovaj način dao pozornicu kroz diskusiju, kroz govore koje ćemo slušati i to tri dana za redom", izjavila je Petrović.

Na pitanje što možemo očekivati od rasprave, Petrović kaže: "Ne puno, tu bih se složila s Hrebakom. Može se očekivati niz populističkih floskula koje smo se dosada naslušali. Niz ad hominem optužbi, niz metafora koje će oni unaprijed smisliti kako bi ušli u središnje informativne emisije, ali ne mogu oni odlučiti o ničemu. Vidjet ćemo hoće li vladajući doći. Da bi se odlučivalo mora biti 76 zastupnika", kazala je Petrović.

Komentirala je i štrajk u pravosuđu.

"Meni stvarno nije jasno zbog čega se te žene tako cipelari i tu donekle se može polučiti određeni rezultat, ali što se tiče plinske afere, po meni ne. Ono što je Predsjednik napisao kao točku dnevnog reda, ne može Vlada to riješiti u roku od 15 dana, za to je ovlašten samo sustav kaznenog progona, dakle USKOK, odnosno DORH koji je preuzeo slučaj. Oni imaju sve alate, alat tajnih mjera. Imaju alat financijske forenzike i svega što je potrebno da bi se ovaj slučaj raspetljao kako bi se vidjelo gdje je taj novac završio. Politika to ne može", kazala je.

