Ivana Petrović o predsjednikovu obraćanju: "Moram priznati da prvi put od njega ovo čujem. Očekujem odgovor od premijera Plenkovića je li to točno"

Predsjednik Zoran Milanović rekao je da je ovo Plenkovićev politički udar, a Ivana Petrović u Dnevniku Nove TV odgovorila je je li to pretjerano.

"Predsjednik Milanović i inače koristi pretjeranu retoriku kada se želi izraziti o ovakvim situacijama, pogotovo o premijeru Plenkoviću. Možda je pretjerano, ali ja moram priznati da prvi put od njega ovo čujem da bi premijer želio staviti šefa Vojno-obavještajne agencije pod ingerenciju Ministarstva obrane. Ako je to točno, a to već danas ili sutra moramo čuti od premijera, onda bih se složila s Milanovićem da se to ne smije raditi i da obavještajne službe moraju imati određeni demokratski nadzor. One moraju biti ograničene, moraju imati određena ograničenja u svome radu, ali ne pretjerana ograničenja, jer su to inače poslovi koji sami po sebi zadiru u sivu zonu. Tako da očekujem odgovor od premijera Plenkovića je li točno to što je predsjednik Milanović rekao", rekla je Petrović.

"Ne bih se složila s njime da su službe zlouporabile svoj položaj, bilo je pojedinaca u vremenu kada je i Ustav bio drugačiji i kada je Pantovčak bio centar političkog odlučivanja, a danas je to Sabor. Što se tiče Vojno-obavještajne službe, ja odgovorno tvrdim da je ona tijekom Domovinskog rata i do 2000. bila izvrsna služba", naglasila je.

Podsjetila je da se 2000. godine premijer Ivica Račan i predsjednik Stipe Mesić nisu mogli jako dugo složiti oko šefa obavještajnih službi.

"A što se tiče vojno-obavještajne službe, nju je ministar Radoš potpuno devastirao, počistio po političkoj liniji sve te dečke, a isto tako prokazao odličnu tajnu operaciju, koja je slušala Miloševića i najbliže suradnju i to pod pokroviteljstvom Amerikanaca. Radoš je to prokazao u novinama, nakon čega su Amerikanci rekli zbogom", rekla je Petrović.

Naglasila da Milanović ne može učiniti ništa u vezi s tim bez premijera te da je Ustav o tom pitanju jasan, Zakon o sigurnosnom sustavu je jasan. "Jedino da se mijenja zakon, kao što ni premijer bez predsjednika ne može ništa, ne može ni predsjednik", rekla je Petrović.

Naglasila je da vjeruje da se građani osjećaju zbunjeni, ne znaju kako funkcionira sustav, ali moraju biti svjesni da o tom sustavu ovisi nacionalna, ali i europska sigurnost. Podsjetila je da smo već godinu dana bez vojnog predstavnika u NATO savezu: "Postajemo država problem."

