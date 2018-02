Susret slovenskog i srbijanskog političkog vrha u Ljubljani je danas pratila reporterka i urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović, koja se uživo javila u Dnevnik.

Na pitanje koliko je umjesno i što se dade iščitati iz ovog zajedničkog aktivnog bavljenja Slovenije i Srbije Hrvatskom, Petrović je kazala: "Ovo je četvrta zajednička sjednica slovenske i srbijanske vlade. Ciklus je počeo 2013. godine u Beogradu. Riječ je o dvije zemlje koje imaju izvanredne i vrlo čvrste bilateralne odnose, koje gotovo nemaju otvorenih pitanja - jedino otvoreno pitanje je pitanje sukcesije.

Moram priznati da sam ostala pomalo iznenađena kad sam čula da je srbijanska premijerka Brnabić komentirala granični spor između Hrvatske i Slovenije, između dvije zemlje članice Unije, i da se uopće u to išla petljati. Srbija je u pregovorima, ona pregovara i sa Slovenijom i s Hrvatskom, pa bih više očekivala da će reći nešto što bi trebalo zanimati Hrvatsku i Sloveniju, a to je kad će Srbija diplomatski priznati Kosovo.



Stoga ovaj razgovor o arbitražnom sporazumu shvaćam kao čisti dojam, nešto što bi trebalo ostaviti dojam, svojevrsni larpurlatizam koji zapravo nema nikakve supstance. Čini mi se da je ovo danas izrečeno samo zato da bi se pojačala ta reaktivnost hrvatske politike, koja je sveprisutna, i to ne samo u odnosu na Bošnjakovićev dolazak u Savudrijsku valu nego prije svega i na cijelu buru koja se digla u hrvatskom javnom i političkom prostoru uoči dolaska predsjednika Vučića.

Ta hrvatska reaktivnost, odnosno nedostatak proaktivnosti jest nešto što su naši susjedi jako dobro uočili i to u svakom času koriste, osobito Srbija. Zadnji je primjer ona izložba u Ujedinjenim narodima, gdje hrvatska politika nema formiran stav, a nema očito, jer nisu dobro i jasno uspostavljeni kanali između Predsjednice, premijera i ministrice vanjskih poslova.

Sukladno tome, Hrvatska nema jasno formiran stav i nema jasno proaktivno djelovanje da bi dala diplomaciji naputak da se to spriječi. Jer ovako trčati za svima njima i samo gasiti vatru puno puta nije učinkovito, odnosno više je neučinkovito nego što je učinkovito".

