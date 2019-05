Njemačka kancelarka Angela Merkel u subotu dolazi u Zagreb. Zbog Webera koji je kandidat za predsjednika Europske komisije.

Nikako da se razjasni - je li dolazak kancelarke Merkel državnički ili stranački?

To je prije svega stranački dolazak. Inicijalnu obavijest smo dobili, koji je uključivao i ovu bilateralnu između premijera Plenkovića i nje, od PR-a Europske pučke stranke. Nismo je dobili iz ureda kancelarke. Ovaj sastanak je dogovoren prije otprilike mjesec dana kada je i dogovoren dolazak gospodina Manfreda Webera u Zagreb. Što Angela Merkel radi u Hrvatskoj pitaju se i njemački mediji, nudeći jedan vrlo logičan odgovor. U subotu je veliki predizborni skup njezine stranke koju ona više ne vodi. Na čelu te stranke je gospođa Annegret Kramp-Karrenbauer i prepustila je njoj svaku dominaciju na tom skupu. Ona se odlučila doći u Zagreb i podržati Webera. Što se tiče same bilaterale, platforma je njemačko-hrvatski akcijski plan koji je nedavno potpisan, a kojeg nose poslovi iz područja obrane i unutarnji poslovi i cijele palete područja. Mislim da će ti razgovori biti vrlo načelni zbog toga jer traju svega 45 minuta, bit će razgovora i o predsjedanju i o Zapadnom Balkanu. Imamo sličan takav akcijski plan i sa Francuskom. Mislim da je ovo malo premijerov PR, da se tu izmiješalo i državničko i stranačko. Ne znam kakvi će biti stavovi, ali mislim da Hrvatska bez obzira na sve te akcijske planove, partnerstva unutar EU treba imati vlastitu politiku, prije svega prema Zapadnom Balkanu. Ona mora formirati svojevrsni ostpolitik prema Zapadnom Balkanu, našu vlastitu politiku prema tome.

HDZ čvrsto podupire Manfreda Webera, no je li mu zajamčena fotelja predsjednika Europske komisije?

Financial Times, jedna ozbiljna novina dovodi u pitanje poziciju gospodina Webera i među mogućim predsjednicima Europske komisije spominje i premijera Plenkovića. Ima li on takvih aspiracija, to on mora reći. Mislim da je ta procjena nerealna, ali govori jednu drugu stvar – koliko premijer Plenković dobro kotira unutar EPP-a, čiju političku i idejnu okosnicu nosi stranka Angele Merkel. Njega se jako hvali, pogotovo koliko je angažiran oko Brexita, koliko je dubiozno i studiozno angažiran. Što se tiče gospodina Webera, nije mu zajamčeno to mjesto. Ovisit će sve o tome koliko će mandata dobiti EPP i kakav će joj biti koalicijski potencijal. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je već najavio moguću blokadu njegovog izbora izbora za mjesto predsjednika Europske komisije. Rekao je što to znači spitzenkandidat, vodeći kandidat, što to uopće predstavlja. Toga nema u Lisabonskom ugovoru. Macron je najavio mogućnost sasvim drugačijeg scenarija što se tiče predsjednika Europske komisije. To su sve za sada špekulacije. Pričekajmo kraj izbora, da vidimo koliko će pučani osvojiti mjesta. Oni će bez dvojbe osvojiti najveći broj mjesta, ali pitanje je koliko i kakav će im biti koalicijski potencijal i kakvi će se razgovori i pregovori unutar toga voditi.

