Kandidatkinja za predsjednicu stranke Možemo! Ivana Kekin predala je u utorak Državnom izborno povjerenstvu (DIP) 18.000 potpisa birača koje prikupila diljem Hrvatske za službenu kandidaturu za predsjedničke izbore, uz poruku da je vrijeme za predsjednicu nove generacije.

"Nakon što smo godinama taoci osobnih sukoba i nametanja manje važnih tema, vrijeme je za predsjednicu nove generacije koja će se onima koji otimaju zajedničke resurse suprotstavljati oči u oči argumentima i koja će inzistirati na zajedničkim ciljevima oko kojih se većina u ovoj zemlji slaže. Ja ću biti neustrašiv i nezaustavljiv glas te većine", naglasila je Kekin.

Potpise je DIP-u predala u pratnji predsjednika stranke Tomislava Tomaševića i stranačkih članova i dužnosnika. Smatra da je 18.000 potpisa koje je prikupila "itekako impresivan broj".