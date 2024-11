Ivana Kekin o temi koja trese Hrvatsku: "Koga se štiti? Beroša se bacilo pod vlak!"

​Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin​ u četvrtak je iz Splita pozvala građane da zajedno s tom strankom krenu u savezništvo za zdravu Hrvatsku u kojoj sam vrh države neće biti povezan s podzemljem.

"Ako mafija u ovoj zemlji planira zgrabiti 10 posto zdravstvenog proračuna, onda će to biti 10 posto manje, pa neće biti za dječje adolescentne psihijatre, za psihologe po školama i za infrastrukturu koja je potrebna za našu djecu", rekla je Kekin vezano za aferu u zdravstvu zbog koje je uhićen ministar Vili Beroš.

Ustvrdila je da je ono što je viđeno u javnosti samo vrh ledenog brijega te dodala da pet godina govori o tome koliko je korupcije i pogodovanja u zdravstvu.

"Beroš nije taj koji je to osmislio, već je provodio strategiju Andreja Plenkovića, koji je od 2016. godine do danas dobrim dijelom to pogodovanje i korupciju legalizirao", kazala je Kekin na konferenciji za novinare.

Tvrdi da trenutačno u zemlji postoje potpuno legalni modeli kroz koje se novac iz javnozdravstvenog sustava, umjesto u mentalno zdravlje djece i mladih, ulijeva u džepove Draganu Primorcu, Draganu Švarcu i vlasniku Medikola.

Referirajući se na aferu u kojoj je osumnjičen Beroš, Kekin je rekla da se radi o vrlo očitom udruženom poduhvatu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i premijera Plenkovića, za kojeg je rekla da je postavio Turudića na čelno mjesto u DORH-u kako bi kontrolirao istrage takva tipa.

Zanima je zbog čega se inzistira na tome da Turudić vodi taj slučaj i koga se štiti s obzirom na to da se "Beroša pod vlak bacilo". Uvjerena je da se očito mora spriječiti da istraga ide šire.

Ustvrdila je također da Turudić i Plenković nasrću na europskog tužitelja šaljući mu jasnu poruku da oni vode igru.

"Ako želimo ostati pristojno društvo, onda ne smijemo pristati na to da nam je sam vrh države povezan s podzemljem, da podzemlje ministre zove Mali, da se vozikaju s glavnim državnim odvjetnikom koji onda o tome laže u javnosti da bi potom postao javni državni odvjetnik", rekla je Kekin.

Sigurna je da se većina građana nad time duboko zgraža i uzrujava.

"Pozivam ih da krenemo u savezništvo za zdravu Hrvatsku, a ne mafijašku Hrvatsku", poručila je na kraju Kekin.

Upozorila je da je u Hrvatskoj 50 tisuća djece sa teškoćama mentalnog zdravlja, svega 55 dječjih i adolescentnih psihijatara, 20-ak specijalizanata iz dječje adolescentne psihijatrije, te istodobno 70 specijalizanata iz dermatologije, gdje nema porasta poremećaja, dok za djecu i mentalno zdravlje ima.

Navela je da je 70 posto hrvatskih srednjoškolaca kockalo, a 12 do 13 posto ih u ovom trenutku pokazuje znakove ovisnosti o kockanju kao jednoj od najgorih i najteže liječenih ovisnosti koje postoje.

