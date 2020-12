Bivša rukometašica Deana Miletić i ekonomistica Ivana Perić sa svojim trajnim kolačem Spara natječu se za HIT proizvod 2020. u jedinstvenom projektu ''Startaj Hrvatska'' nastalom u suradnji SPAR Hrvatska i Nove TV. Nakon što su u emisiji predstavile svoj proizvod, sve je više ljudi koji ga žele kupiti, a u intervjuu su nam otkrile što im se sve događalo nakon plasiranja proizvoda na police trgovina u cijeloj zemlji te rade li i na nekim novim receptima.

Trajni kolač visoke nutritivne vrijednosti – Spara, koji ste predstavili u jedinstvenom projektu ''Startaj Hrvatska'' nastalom u suradnji SPAR-a i Nove TV, već se i prije prodavao na sajmovima i manjim trgovinama. Što se događalo u međuvremenu, otkako je Spara plasirana na police velikog trgovačkog lanca po cijeloj Hrvatskoj?

Kolač Spara je, možemo reći, kruna naših inovacija, zbog čega je između ostalog i dobila to ime. Budući da je postupak izrade dosta kompleksan i dugo traje, ona je ujedno i najskuplja u našem asortimanu. Zbog toga se i slabije prodavala. To se promijenilo otkako smo ušli na police SPAR trgovina diljem Hrvatske i otkako je ispričana naša priča u emisiji ''Startaj Hrvatska''. Ljudima je jasniji postupak proizvodnje i lakše im je shvatiti zašto ona ima toliku vrijednost. Sada ima puno zainteresiranih koji žele kušati upravo nju.

Kako Vam je u svemu pomogao SPAR? U čemu Vam je najviše trebala pomoć i kako teče ta suradnja?

Od samih početaka projekta stručnjaci SPAR-a neumorno nam pomažu. U početku su nam svojim savjetima i stručnim primjedbama pomogli da lakše savladamo povećanje obujma proizvodnje. Pomogli su nam dosta u organizaciji transporta kolača i njihovu prihvatu. Suradnja s jednom takvom organizacijom kao što je SPAR Hrvatska omogućila nam je stjecanje novih znanja koja će nam, sigurne smo, dosta pomoći u budućnosti i ovim putem im na tome želim zahvaliti.

Sada je Vaš proizvod dostupan mnogo većem broju kupaca. Kakve reakcije dobivate od njih? Imali ste i druženje s kupcima nakon što je na Novoj TV emitirana epizoda s predstavljanjem Spare, kako je to prošlo? Kakva je reakcija bila i na Vašu zaista inspirativnu priču emitiranu u emisiji ''Startaj Hrvatska''?

Već tijekom prikazivanja emisije o Spari dobili smo mnoštvo poruka podrške ljudi diljem Hrvatske, ali i šire. Uz to smo dobili i mnoštvo narudžbi za naše proizvode od kojih su neki otputovali izvan granica lijepe naše. Od druženja s kupcima nisam očekivala mnogo s obzirom na stanje s virusom COVID-19, ali su me ljudi ovaj put ugodno iznenadili. Od prvih trenutaka kako sam postavila štand ljudi su bili zainteresirani da kušaju naš kolač, ali i da saznaju još koji detalj o njemu. Srećom, ponijela sam dovoljno kolača za degustaciju. Reakcije su bile jako dobre, a prodaja uspješna. Otišla sam s osmijehom na licu i jedva čekala doći kući da svoje zadovoljstvo podijelim s tetom Deanom. Uspjela sam i njoj izmamiti osmijeh na lice. Neke je jako zanimalo kakvo je zdravstveno stanje tete Deane, dok su nam drugi davali riječi podrške. Shvatila sam u tim trenucima da smo mnogima bili inspiracija, ali i motivacija.

Nakon što je proizvod postao dostupan diljem zemlje, imate li kakvih planova za izvoz Spare izvan granica?

Dosta smo narudžbi u ovom periodu primili od ljudi u inozemstvu, što nam daje naslutiti da postoji dobar interes izvan granica za naše proizvode. Zato se nadamo da bi se Spara uskoro mogla pronaći na policama specijaliziranih trgovina s hrvatskim proizvodima. U pregovorima smo s dvije tvrtke koje se bave plasmanom proizvoda na strana tržišta te se nadamo da će ishod biti pozitivan, ali o tome još ne možemo puno govoriti.

Proces proizvodnje kolača Spara Deane Miletić - 2 Foto: In Magazin

Ivana, diplomirali ste ekonomiju, koliko Vam je to pomoglo u plivanju u poduzetničkim vodama, a koliko bogato životno iskustvo Deane s kojom ste zajedno u vašem projektu?

Fakultet ekonomije postavio mi je dobre temelje te sam sigurna da mi struka koju imam daje određenu prednost za plivanje u poduzetničkim vodama. Spara je svoj put povratka na tržište i započela upravo dok sam bila u studentskim klupama, točnije na trećoj godini fakulteta tako što sam često upravo primjer Spare koristila kako bih bolje savladala teorijski dio gradiva, ali sam je koristila i u svim istraživačkim radovima, a poslovni plan izradila sam u Studentskom poduzetničkom inkubatoru. Unatoč dobrim temeljima koje sam izgradila studiranjem, moje je mišljenje da Spara ne bi bila tu gdje je danas da nije bilo tete Deane i njezina bogatog iskustva. Sve o poljoprivredi i proizvodnji naučila me upravo ona, a što je najvažnije, prenijela je na mene ljubav prema tome što radim. Svaki dan rada s njom je zapravo više uživanje nego rad i možda je baš u tome tajna našeg uspjeha.

Deana, prilikom predstavljanja Spare rekli ste da još čekate da život postane lijep – je li Vas ''Startaj Hrvatska'' barem malo približio tom trenutku?

Projekt ''Startaj Hrvatska'' omogućio je da naša priča dopre do velikog broja ljudi, što je rezultiralo velikim brojem poruka i poziva podrške, a to me razveselilo i dalo mi je dodatnu snagu za borbu koja me čeka s bolešću.

Deana Miletić bivša je profesionalna rukometašica Foto: Nova TV

Sada, u ovom intenzivnom razdoblju proizvodnje i promocije Spare, što biste izdvojili kao savjet koji biste dali ljudima koji tek ulaze u poduzetničke vode – što je najvažnije imati na umu kada se želite probiti na nacionalno tržište?

Poduzetništvo za nas nije bilo prvi izbor, točnije nismo ni jedna ni druga razmišljale o tome niti smo htjele postati poduzetnice, nego nam se to dogodilo spontano. Teta Deana zbog bolesti je morala prekinuti s radom u struci, pa je svoju kreativnost usmjerila u stvaranje brenda iza kojeg se kriju inovativni proizvodi koje je htjela predstaviti tržištu, a ja sam u poduzetništvu vidjela slobodu pri odlučivanju, kreativnost, dinamičnost i samostalnost, što me privuklo da se u tome i okušam. Naš je savjet da se u poduzetništvo ne upuštate ako nemate određeni početni kapital (visina ovisi o sektoru u koji ulazite) ili ne znate odakle ga povući te ako nemate dobro razrađen poslovni plan i, naravno, originalnu ideju.

Nakon što ste prošli brojne stepenice na svom poduzetničkom putu, što je Vama najviše nagrađujuće, a što najveći izazov u cijeloj poduzetničkoj priči?

Naš poduzetnički put poprilično je dinamičan. Najveća su nagrada zasigurno reakcije naših kupaca i njihova ponovna kupnja, ali i sudjelovanje u projektu ''Startaj Hrvatska'', koji nam je omogućio da budemo dostupniji većem broju ljudi. Uz to se veže i naš najveći izazov – proizvesti tri tisuće komada tehnološki poprilično zahtjevnog proizvoda. Sada možemo reći da je izazov savladan – uspješno.

U iščekivanju smo finala u kojem se vaša Spara našla uz bok još sedam proizvoda u utrci za HIT proizvod godine. Kako se osjećate pred finale i što očekujete na kraju?

Prije svega željele bismo reći kako nam je čast biti među ovim poduzetnim ljudima koji su dio projekta. Svaka ideja ima svoju priču, a iza priča se kriju zaista predivni ljudi. Vjerujemo u uspjeh svakog od njih, ali i u uspjeh projekta te nastavak suradnje sa SPAR-om. Za nas je sudjelovanje u projektu već veliki korak. Tko god pobijedio i koji god proizvod postane HIT proizvod, to će biti uspjeh. Mi smo Spara tim i u sportskom duhu mislimo da je važnije sudjelovati, a ne i pobijediti. Ipak, svaka je pobjeda slatka, kao i naš kolač Spara.

Deana Miletić i Ivana Perić Foto: Nova TV

Imate li kakve planove nakon emisije, što će biti sa Sparom i rađaju li se neki novi recepti u vašoj kuhinji?

Za nas je bio veliki izazov proizvesti tri tisuće komada kolača Spara. Danonoćno smo radile kako bi to bilo moguće i zato se prije svega radujemo zasluženom odmoru. Naravno, ako nam kupci to dopuste. Na kraju, otkrit ćemo vam malu tajnu, nekoliko recepata već neko vrijeme nestrpljivo čeka da s papira dođu na tanjur. Ali ni to nije sve, kod nas se ideje najviše rađaju baš dok se odmaramo, pa je moguće da u sljedećoj godini bude još noviteta.