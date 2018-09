Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak poručio je u nedjelju da se ne boji previše moguće destabilizacije vladajuće koalicije zbog HDZ-ovog Darka Milinovića jer svakih nekoliko mjeseci imamo 'miris destabilizacije i potencijalnih prijevremenih izbora', te je ocijenio kako destabilizacija političkog sustava može biti skupa i nepotrebna, no da je HNS spreman na izbore izaći s rezultatom.

Na novinarske upite strahuje li od destablizacije vladajuće koalicije i koja je strategija HNS-a - jer potencijalno ako će HDZ-ov ličko-senjski župan Darko Milinović biti izbačen iz HDZ-a i vrati se u Hrvatski sabor - Vrdoljak je kazao da se ne boji previše.

Predsjednik HNS-a, koji je danas održao konferenciju za novinare uoči početka nove školske godine i početka kurikularne reforme, kazao je da je reforma obrazovanja koja sutra kreće u škole, tema kojom su se u HNS-u dominantno bavili godinu dana.

"Odnosi unutar SDP-a, Mosta ili HDZ-a nije dominantna tema kojom se HNS bavi - to je pitanje za predsjednika HDZ-a i Vlade. Hrvatska narodna stranke je u petak osnovala izborni stožer za parlamentarne izbore ne zato što ih nagoviještavamo za mjesec dana nego da budemo spremni sa rezultatom koji isporučujemo, sa ljudima koje ćemo po terenu imati u svakoj izbornoj jedinici, izaći pred građane i polučiti što je moguće bolji rezultat", istaknuo je Vrdoljak.

Na tvrdnju da će reforma obrazovanja biti ugrožena ako koalicija uđe u neku krizu, ako spadne na 76 ili možda čak 75, Vrdoljak je rekao kako očekuje da nitko neće dopustiti da reforma nakon ulaska u učionice bude ugrožena.

"Ja stvarno očekujem od svih nas, vas, od sve zainteresirane javnosti da neće nitko dozvoliti da reforma bude ugrožena i da će to biti interes svake političke opcije. I da bez obzira na političko okruženje i stabilnost kada smo ušli u škole više nikada ne smijemo dozvoliti da izađemo van", ustvrdio je Vrdoljak.

Vrdoljak: Imam dojam da u Hrvatskoj svakih nekoliko mjeseci imamo "miris destabilizacije i potencijalnih prijevremenih izbora

A na pitanje "miriši li" to njemu na prijevremene parlamentarne izbore, Vrdoljak je rekao da on ima dojam da u Hrvatskoj svakih nekoliko mjeseci imamo "miris destabilizacije i potencijalnih prijevremenih izbora".

"Pa ja imam dojam da u Hrvatskoj PTSP koji imamo nakon dva puta rušenja Vlade, mi svakih nekoliko mjeseci imamo miris destabilizacije i potencijalnih prijevremenih izbora", istaknuo je.

Na pitanje - je li to i sada, Vrdoljak je rekao: "Pa svakih nekoliko mjeseci. Tako je bilo i na temi Uljanika i Agrokora, pa onda prije toga, pa sada na temi jedne županijske organizacije HDZ-a. Osobno mislim da destabilizacija političkog sustava može biti skupa i nepotrebna, ali smo sigurno spremni, i zato smo i krenuli kao stranka koja je prva osnovala izborni stožer za parlamentarne izbore na parlamentarne izbore sa rezultatom koji prezentiramo i danas i koji ćemo prezentirati i sutra".

Na upit o tome da je HNS stranka s najviše donacija, Vrdoljak je rekao kako je članstvo stranke shvatilo da su "u jednome vrlo važnom političkom procesu i najveći dio tih donacija je iz članstva".

Vrdoljak je na pitanje kako komentira što je predsjednik IDS-a Boris Miletić rekao da je Vlada i prije mogla isplatiti plaće radnicima Uljanika, odgovorio da ne zna za tu izjavu, ali zna da se možda zakasnilo u reakciji oko Uljanika.

"Ja operativno nisam uključen u taj proces i svaki detalj ne znam", rekao je i dodao kako nije Vlada isplatila plaće.

Upitan smatra li da je Vlada odugovlačila s time ne bi li stavila pritisak na IDS, Vrdoljak je rekao kako misli da to nije politizacija.

"Uljanik je uvijek funkcionirao kao poslovno i tržišno orijentiran i tako je trebalo biti i sada. Vlada nije isplatila plaće po mojim informacijama, niti treba isplatiti Vlada RH plaće. A da se zakasnilo u reakciji o razgovorima o potencijalnom programu restrukturiranja, to sam već rekao, da", istaknuo je.

Pojasnio je kako Vlada nije isplatila plaće jer to je odluka onih banaka koje su 'isfinancirale plaće', Uprave društva koja je s njima pregovarala, tražila neka sredstva, te Nadzornog odbora.

Vrdoljaka su novinari pitali i što je s ostalim reformama.

"Mi smo već u travnju mjesecu kada smo znali da smo na dobrom putu da u devetom mjesecu reforma obrazovanja završi u učionicama, pozvali ostatak Vlade i ostale ministre da ubace u petu brzinu, onako kako je znanstvenica i profesorica Blaženka Divjak ubacila", odgovorio je predsjednik HNS-a.

Istaknuo je i da je u prijedlogu porezne reforme "dobar dio" HNS-ovih sugestija prihvaćen.

"Dobili smo u javnoj raspravi i prijedlog porezne reforme. Dobar dio naših sugestija je prije otvaranja e-savjetovanja već uvršteno u prijedlog koji je objavljen. Jedan dio će se morati iskorigirati koji smo već javno komunicirali i ja očekujem da će se sigurno tijekom jeseni druga faza porezne reforme usvojiti i biti u primjeni od 1. 1. 2019. godine", istaknuo je.

A što se mirovinske reforme tiče, Vrdoljak je istaknuo kako je HNS i tu rekao svoje stavove - a to je zaštita drugog stupa.

Rekao je da su o tome već obavili dva kruga razgovora s ministrom te misli da ćemo tijekom jeseni i mirovinsku reformu imati na klupama Sabora. "I sve ostale potencijalne reformske procese koji su teški i za koje treba imati hrabrosti, političke odgovornosti, političko okruženje, kao što su potencijalne promjene i reformski procesi u zdravstvu, u upravi i u nekim drugim resorima ćemo sigurno podržati i tražiti od nadležnih ministara da svoje planove za sljedeće dvije godine iznesu", dodao je.

Novinari su ga pitali i do kada ministar Zdravko Marić i premijer Andrej Plenković imaju podršku HNS-a, s obzirom na svojedobno glasovanje HNS-a za odlazak Marića, te vezano za 'nova otkrića' svjedočanstva na USKOK-u. "Što se tiče procesa kako je došlo do formiranja radnih grupa, povjerenstava ili već kako su se nazivali oko Agrokora, u to vrijeme su članove tih radnih grupa davali HDZ i Most, a ja stvarno ne znam da li je bilo tri sastanaka, pet sastanaka i tko je na njima sudjelovao, tko je koga informirao. To ćete pitati kolege iz HDZ-a i kolege iz Mosta", rekao je Vrdoljak. (Hina)