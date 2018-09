Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u nedjelju je u Središnjem uredu stranke u Zagrebu na konferenciji za novinare u povodu 3. rujna, početka nove školske godine i kurikularne reforme, izjavio da se reforma čekala 20 godina da uđe u škole, a sa sutrašnjim danom je u školama, čime sinergija politike i struke' donosi svoj prvi veliki iskorak'.

Projekt sinergije politike i struke za koji smo preuzeli odgovornost i definirali prije sada godinu i tri mjeseca, doveo je do toga da je Blaženka Divjak, profesorica i znanstvenica, prva ministrica koja je uvela reformu u učionice, rekao je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

Ustvrdio je kako je HNS politička stranka koja je osigurala potpunu neovisnost funkcioniranja i ministrice Blaženke Divjak i struke i njenog cijelog tima, tako da, kazao je Vrdoljak, 'sinergija politike i struke, koja bi trebala biti politička budućnost Hrvatske, sutrašnjim danom donosi svoj prvi veliki iskorak'.

Napomenuo je kako je sve krenulo 1. lipnja 2017. na prosvjedu sa željom da se potiče ubrzanje reformskih procesa u obrazovanju. Tada smo, podsjetio je, čitali transparente - neću bubati, hoću razmišljati; djeca nisu ni desna li lijeva, nego naša; obrazovanje bez ideologije te vratite obrazovanje struci.

"Mi danas imamo u reformi jednu od ključnih poruka, a to je da mi ne želimo Hrvatsku u kojoj se mora bubati, nego kritički razmišljati i razvijati kompetencije. U reformskom paketu koji je sutra u učionicama, ideologije nema, isključivo su fokus djeca, sadržaji, obrazovanje, budućnost, kompetencije", ocijenio je Vrdoljak.

Rekao je kako misli da se svaka reforma, a pogotovo ova velika, obrazovna, koja je godinama i godinama tražila podršku politike, ali i struke, ne može provesti preko noći.

"I zato je ova pilot faza i zato će možda u provedbi biti raznih kritičkih razmišljanja koje očekujemo", kazao je te pozvao sve da se uključe u evaluacije, u daljnje razvoje.

"Jako nam je bitno čuti povratno razmišljanje o tome kako sutra tu istu reformu 2019. napraviti još boljom. I zato sve pozivam na dijalog, na suradnju i na konstruktivnu kritiku", poručio je predsjednik HNS-a.

Važan razlog tome je, kaže, da "postoji jedan politički, obrazovni, stručni projekt u Hrvatskoj koji danas ima talenta i šansu da bude depolitiziran i da bude točka razgovora svih zainteresiranih strana i točka dijaloga i konstruktivne kritike kako bi svi zajedno mogli dati doprinos konačnom rezultatu".

Potaknuo ga transparent

Vrdoljak je zahvalio i svima onima koji su godinama prije sudjelovali i pokrenuli izradu strategije razvoja znanosti i obrazovanja, njenom usvajanju i u tome da bi došla u učionice.

"Poziv i njima i svim drugima da je trenutak da se dijalogom, zajedništvom, tolerancijom, napravimo daljnje iskorake i da 2019. budemo još efikasniji kako bi osigurali okruženje djeci puno bolje nego što su možda imale generacije kojoj smo mi pripadali ili koje su prošle prije nekoliko godina", rekao je.

Dodao je kako ga je transparent s prosvjeda iz lipnja 2017. - 'naša djeca nisu ni lijeva ni desna nego naša' , ponukao da vrlo ozbiljno razmišljaju i što su izazovi današnjih europskih demokratskih procesa.

"Danas treba znati odgovoriti, postaviti se, reći, voditi, napraviti, donijeti rezultat iz političkih procesa kao odgovor onih koji najviše ugrožavaju demokratske procese moderne i napredne Europe, a to nisu ni pristojni socijaldemokrati, to nisu ni pristojni demokršćani. Danas imamo koalicije demokršćana i liberala, u Finskoj ili Nizozemskoj ili demokršćana i socijalista u Njemačkoj - i svi oni traže odgovore, kako odgovoriti da Europa ne ide nazad, da Europa ne padne pod veliki utjecaj populistima opasnih namjera, ekstremistima, nego kako voditi razvoj i napredak na demokratskim principima koji jedini garantiraju razvoj i Europe, pa onda i Hrvatske. I kao odgovor tome i kao zahvalu onima koji su napisali ovaj transparent, ma tko to bio, HNS daljnji svoj politički rad će temeljiti na poruci - ni lijevo ni desno, nego samo naprijed", izjavio je Vrdoljak.

Sugovornici HNS-a, dodao je, bit će svi oni koji će društvo vući naprijed u modernoj, naprednoj Europi sa zaštitom demokratskih procesa ili sustava. Naši sugovornici nikad neće biti populisti i ekstremisti koji urušavaju demokratske procese i sustave, zaključio je Vrdoljak.

Najveći dio udžbenika u petak došao u škole

Na pitanje jesu li mogli biti bolje pripremljeni jer će ova školska godina početi bez udžbenika i računala u svim školama, Vrdoljak je odgovorio da prema njegovim informacijama najveći dio udžbenika je već u petak došao u škole, a ostali nakladnici će to obaviti u ponedjeljak i utorak, a ravnatelji škola su preuzeli sredstva, a samim tim i odgovornost za kupnju tableta i ostale digitalne opreme.

Napomenuo je kako je opremanje i održavanje škola ingerencija lokalne i regionalne samouprave.

Ja sam uvjeren da će 8500 djece koja ulaze u reformski proces u ponedjeljak i utorak biti opremljeni i udžbenicima i svom ostalom digitalnom opremom kako bi nastava mogla proteći sa najmanjim mogućim problemima, poručio je Vrdoljak. Istaknuo je i kako je i gotovo 2000 učitelja, nastavnika, prošlo kroz fazu pripreme kurikularne reforme.

"To je veliki pogon, to je velika šansa da će se možda u nekom trenutku dogoditi možda neko nerazumijevanje ili nedovoljna brzina, ali u samo godinu dana je odrađen ogroman posao", ustvrdio je, te dodao kako je na čelu tima ministrica, profesorica i znanstvenica Blaženka Divjak koja je u mogućnosti da sebi sličnima, profesorima i znanstvenicima, da šansu da to vode. (Hina)