Živom zidu popularnost raste deveti mjesec za redom, a upravo skupom u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu htjeli pokazati da ne planiraju stati. Predstavili su svoj program i svoje stručnjake za pojedine resore te poručili kako žele: da ih se shvati ozbiljno. U Dneniku Nove TV predsjednik te stranke Ivan Vilibor SInčić razgovarao je s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

Od pokreta do treće respektabilne stranke – koja je tajna uspjeha?

Bit će i prva. Tajna uspjeha je u vjerodostojnosti, u tome što imamo političku volju za prave promjene u Republici Hrvatskoj, što ne trgujemo, nismo trgovali i nećemo trgovati. Želimo u potpunosti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije. Tu je naglasak i na zaštiti zviždača, otkrivanju skrbničkih računa, provjeri imovine dužnosnika, službenika. Cijeli je ovdje niz, što naših 2.000 ljudi ovdje, tu su naši stručnjaci prezenteri. Pokazujemo danas da imamo i kvalitetu i kvantitetu.

Kritičari kažu da je zapravo populizam ključ vašeg uspjeha.

Mi se bavimo popularnim problemima. Ako su blokade koje se tiču 300.000 ljudi popularan problem, a jesu jer se tiču 10 posto stanovništva i to što se mi time bavimo…

Koje je rješenje?

Rješenje je potpuno novi ovršni zakon, dio kojeg smo danas prezentirali. Imamo radnu skupinu koja će ga prezentirati i dat ćemo ga u saborsku proceduru. Po slovenskom modelu dokinut će se uloga Fine, odvjetnika, javnih bilježnika, bit će pošten sustav.

Kako mislite tako funkcionirati?

Uspješno. Imamo alate da se provede takav zakon, samo nema volje. To je najvažnije. To je jedna od poruka današnjeg skupa. Nema volje da se instalira takav sustav i da se on provodi, jer pojedini lobiji kontroliraju ovršni sustav i cijelo pravosuđe.

Rekli ste da ste spremni, predstavili ste ministre. Sami ne možete dobiti vlast. S kime planirate koalirati?

Ovdje se prije svega bavimo programom. Kad se radi o Vladi, to smo najavili za..

Ovo je kao neka Vlada u sjeni?

Ovdje su neki naši stručnjaci. Neki od njih će sigurno biti ministri. Vladu ćemo predstaviti za parlamentarne izbore. Ovo je tek prvi kongres. Bit će ih još mnogo. Ovo je tek početak.

Da bi predočili riječi u djela, morate biti na vlasti, u protivnom ćete prevariti svoje birače. Sami vlast ne možete ostvariti – s kim ćete koalirati?

Nije točno. Prevarili bi birače kad bi koalirali s SDP-om, HDZ-om i ne napravili ništa kao Most. Ili ćemo sami osvojiti vlast ili ćemo s nekim novim strankama surađivati, koje će se tek pojaviti, koje nisu sudjelovale u devastaciji zemlje.

Tko su te stranke?

Vidjet ćemo, ako ih narod izabere.

Kako mislite osvojiti 51 posto?

Upravo ovako – okupljanjem građana, vjerodostojnošću. Rekli su da nikad nećemo niti ući u Sabor, niti napuniti Lisinski. Pokazujemo im da nisu imali pravo. Naša volja, naše međusobno povjerenje i prema građanima, dovest će do toga.

Bojite li se da ne završite kao Most?

Ne bojimo.

A Oraha?

Niti toga. Orah je nastao od SDP-a. Nikada sam nije osvojio ništa. Mi smo dva puta ulazili sami u Sabor.

Gdje ste vi – lijevo, desno, centar?

Mi smo antiestablišmentska stranka. Borimo se na konkretnim rješenjima, projektima i ne idemo u ideološke podjele jer znamo da one služe sadašnjim strankama na vlasti da odvrate pažnju s rješenja.

Ne možete vječito izbjegavati ideologiju. I to su teme koje se nameću u ovom narodu.

Svaki naš član može imati osobne stavove kakve žele, ideološki se opredijeliti kako žele. Mi smo okupljeni oko ključnih stvari kao što je rast inovacija, novih tehnologija, borba protiv korupcije u zdravstvu, reforme pravosuđa, vanjske politike i svih drugih ključnih segmenata koji trebaju svim ljudima, bez obzira na ideologiju, svjetonazor i slično.

Na izvoru svete Jane ste točili vodu da uštedite. S druge strane – tko će platiti ovu dvoranu? Kako ste skupili novac?

Ovo ćemo platiti iz naših sredstava koja su jednim dijelom od članarina, a drugim dijelom iz proračuna.

Imate li neke prikrivene sponzore?

Nemamo prikrivenih sponzora.

Koliko članova ima Živi zid?

Ovog časa 17.000.