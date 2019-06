U Živom Zidu sukobi na vrhuncu - nakon što danima nisu htjeli reći tko će biti njihov zastupnik u Europskom parlamentu, danas konkretni potezi. Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić odlazi u EU parlament, suspendirao je Branimira Bunjca jer nije htio Lukaniću prepustiti mandat u Parlamentu.

O ovome smo u Dnevniku Nove TV razgovarali s Ivanom Viliborem Sinčićem.

Vidjeli smo neugodnu snimku koja ne ide na čast vašoj stranci? Znate li tko je to snimio?

To je snimka sa sastanka koji se odigrao prije nekoliko dna. Ne znam tko je snimio. Bilo je ondje mnogo ljudi, mogao ju je bilo tko snimiti. Snimka nažalost pokazuje problem koji se pojavio, a to je da gospodin Branimir Bunjac ne želi dati ostavku da bi Tihomir Lukanić ušao u Europski parlament. Nakon izbora, zbog preferencijalnih glasova, ja sam sa zadnjeg mjesta došao na prvo, kolega Branimir na drugo. Da bi kolega Tihomir išao u parlament kako je bilo najavljeno morao je dati ostavku.

Zar vas ne zanima tko medijima šalje ovakve snimke i čini se kao da netko radi protiv?

Gospodin Bunjac mora dati ostavku kao bi kolega Lukanić išao u EP. On je ne želi dati, nego želi sam ići u Europski parlament i time krši predizborni dogovor. Nama je predizborni dogovor svetinja. Radimo na temelju riječi. To je dogovoreno kod svih kandidata na listi da ćemo slati po jednu godinu svakog čovjeka s liste u Bruxelles da se profilira, da imamo nove ljude. Gospodina Bunjca to nažalost to ne zanima. On želi sam uzeti mandat. Ja ga pozivam i ovim putem da da ostavku.

On očito radi protiv Vas. Mislite li da u stranci ima još ljudi koji su protiv Vas? Kakav to dojam ostavlja biračima? Oni su vama dali povjerenje, vi ste medijski šutjeli a sada se prepirete. Što će birači misliti o vama?

Strašno mi je žao što se ovo dogodilo. Međutim nikome na čelu ne piše kakav je.

Vi dugo radite s gospodinom Bunjcem. Ne možete reći da ste ga jučer upoznali.

U zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije. Tome i video svjedoči i to je još jedan argument.

Vi ste ga nekoliko puta branili.

Nakon zadnjih događanja, bojim se da je pokazao kakav doista jest. Pozivam ga da postupi časno, da da ostavku, da ispunimo ono što smo obećali građanima.

Je li novac razlog raskola u Živom zidu?

Ne, nikako nije. Treba pitati njega zašto ne želi dati ostavku.





