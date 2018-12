Na hrvatskoj političkoj sceni više nije vijest da je HDZ prvi izbor na kraju 2018., već da drugo mjesto dijele Živi zid i SDP.

Iako je razlika unutar statističke pogreške od 0,1 posto, u političkom smislu za Živi zid - psihološka prednost.

A koji su planovi stranci koja je najviše profitirala u 2018. godini, s kime bi surađivali, s kime ne, ali i što misle o nekim aktualnim temama, s čelnikom Živog zida Ivanom Viliborom Sinčićem u Dnevniku Nove TV razgovara Mislav Bago.

U utorak ste nakon objave da s SDP-om dijelite drugo mjesto rekli kako ćete biti pobjednici. Vi znate da od 90.ih godina pored HDZ-a nikada nitko nije bio pobjednik koji je mogao sam formirati vladu?

Što se tiče HDZ-a, moramo gledati 90-te godine i sada.

Govorimo od 2000. godine.

Tako je. Mi se sada borimo s HDZ-om, sa SDP-om, s kim god treba za prvo mjesto. Naša ideja je donijeti jednu mladu novu generaciju da artikulira svoja mišljenja i zauzme vlast u Hrvatskoj.

Vi zbilja mislite da možete osvojiti apsolutnu većinu?

Mi u to vjerujemo. U to smo krenuli 2011. godine kad smo ušli u političku borbu.

Svi upozoravaju da će sljedeći saziv biti još umrvljeniji i da je to nemoguće. Možda varate svoje birače i govorite im stvari koje nisu realne?

Mi nikada ne varamo svoje birače. Mi ćemo kadtad morati mijenjati politički sustav jer je on zastario, nedorečen i ima niz anomalija koje nas dovode u krizu kakva jest. Međutim, mi nemamo druge nego slijediti svoj put do konačne pobjede, ali možda se pojave u toj novoj generaciji neke druge stranke s kojima će se moći surađivati.

Ali ne ove sada?

Ne, ove koje vidimo sada vidimo u Hrvatskom saboru, s njima se ne može surađivati. One su dovele Hrvatsku tu gdje ona jest i to je naš stav.

Dakle, ako niste apsolutni pobjednik, nećete ni s kim u koaliciju?

Kažem, ako se pojave neke nove, zdrave snage - vrlo rado bismo s njima surađivali. Kako i možemo nakon jednog Borga, ovog što se događa u aferi SMS, s jednim HDZ-om?

Ako bi bilo u pitanju formiranje nove vlade ili novi izbori, vi nećete ući u tu vladu?

Nećemo ući u takvu vladu.

Jeste li razmišljati o tome da je vaš rejting tako dobar zato što je u SDP-u katastrofalno stanje?

Prema vašim i nekim drugim anketama, to je jedan od, možda čak i manjih, razloga. Drugi, značajniji razlog je taj što građani žele promjene i vide tko je vjerodostojna oporba. Mi smo jedina prava oporba u državi.

Usprkos svim aferama, HDZ je, prema anketama, i dalje najjača stranka u državi.

HDZ ima svoje biračko tijelo koje mu je odano. Njihovo biračko tijelo funkcionira po jednoj drugačijoj psihologiji. Sada dolazi do smjene generacija i artikuliraju se i novi ljudi i nove ideje.

Tko su ti novi ljudi? Jeste vi ta nova osoba?

Upravo ja i moje kolege u Živom zidu.

Ali vi niste baš nova osoba. Vi ste na političkoj sceni od 2014. godine.

Mi smo nova generacija. Trebalo je od 90.e do 2014. 25 godina za smjenu generacija.

Ali vi niste nova osoba na političkoj sceni. Ni Pernar.

Mi smo novi u smislu da smo nova generacija.

Kod slučaja Radeljić. Predsjednica ga je razriješila. Imam osjećaj da ste stali na stranu Radeljića. Vi vjerujete više njemu nego predsjednici?

Ne vjerujem nikome. Moramo znati da su i Grabar-Kitarović i Radeljić i Galić i svi drugi zajedno radili godinama. Oni su doveli Predsjednicu na Pantovčak. Svi znaju sve međusobno. I sad je odjedamput došlo do nekakvog raskola i svađe. Jedni druge optužuju i sebe opravdavaju. Više vjerujem Radeljiću, ali ne isključujem da je i on imao itekako interesa u tome.

Zašto onda on nije prijavio sve policiji, to su ozbiljne prijetnje - kad Tajna služba prijeti da će nekoga pogaziti automobilom?

Tako je. To je skandal. To je narušavanje ustavnog poretka.

Tu je neka rupa?

Zato mu ja i ne vjerujem, jer je tek sada počeo pričati o tome. Ja sam siguran da su se takve stvari događale sve ovo vrijeme, vezano uz ono što se dogodilo s Brkićem, Galićem, Vargom i Curićem.

On je dio te ekipe i zna kako ona funkcionira. Tek sada kad je došlo do toga da bi mu se mogla izmaknuti stolica, onda je on počeo pričati o tome.

Radi li DORH neovisno o SMS aferi ili je pod pritiskom Vlade?

Ne. Po članku 125. Ustava stoji da Državno odvjetništvo mora biti nezavisno. Mi smatramo da ono to nije, da je pristrano i da ne procesuira kriminal.

Zašto mislite da su pristrani? Možda su tamo neke stvari koje oni trebaju istražiti...

Neka oni samo istražuju, možda čak i otkriju nešto. Možda bude nečega što će biti korisno da se dođe do istine. Ali ako gledamo kumulativno od 90.ih do danas, sve što je Državno odvjetništvo radilo bilo je jako loše.

Vi ste poznata stranka po kaznenim prijavama. Razmišljate li prijaviti Predsjednicu?

Meni je žao što glavni državni odvjetnik nije sam, već prema napisima po medijima, pokrenuo neke istrage i kaznene prijave nego smo ih mi morali podnijeti da se otkriju stvari koje su se otkrile.

Što se tiče Predsjednice, treba ogroman broj ruku u Hrvatskom saboru za opoziv. Mi taj broj nemamo, a i upitno je je li oporba u ovom trenutku zbog kaosa u SDP-u to u stanju napraviti.

