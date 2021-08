Malo je živućih svjedoka među političarima koji su tijekom Bljeska donosili ključne političke odluke, a vojska i policija ih je sprovela.

Ivan Jarnjak bio je ratni ministar unutarnjih poslova i za Dnevnik Nove TV Josipi Krajinović otkrio je do sada nepoznate detalje tog vremena. Otkrio je i što su mu haški istražitelji rekli za akciju Bljesak.

Gospodine Jarnjak kako ste vi doživjeli ovaj potez BiH tužiteljstva protiv 14 hrvatskih ratnih zapovjednika?

Ja moram reći da sam strašno iznenađen, razočaran takvim stavom jedne zemlje kojoj smo mi navelike pomagali za vrijeme rata. I kasnije i danas.

A oni podižu optužnice protiv operacije, protiv cijelog lanca zapovjednika operacije koja je bila apsolutno čista, koja se vodila isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Mislite dakle da je više usmjereno na cijelu operaciju, dovode u pitanje njen legitimitet, nego pojedinačno zapovjednike?

Meni se čini da je cilj te operacije, odnosno te optužbe da se operacija Bljesak proglasi zločinačkom operacijom jer zašto bi inače stavili unutra cijeli zapovjedni lanac koji je bio tad u operaciji Bljesak?

Kako vi gledate na činjenicu da se već 15 godina istražuje predmet protiv tih ratnih zapovjednika u operaciji Bljesak, a sadse u Hrvatsku šalje zamolnica?

Pa to je pokušaj da se pokaže da su i jedna i druga operacija nelegitimne. Ja sam razgovarao s haškim istražiteljima 2004. i tada su me ispitivali i o operaciji Bljesak. O operaciji Bljesak nismo razgovarali ni 10 minuta. Sam istražitelj je rekao veli 'tu nemamo šta, to je bila apsolutno operacija u kojoj nije bilo problematičnih stvari'.

Tu su se očito našle snage koje smatraju da mogu sad u ovom trenutku načiniti štetu Hrvatskoj.

Koje snage, s koje strane?

Kad je u pitanju protiv Hrvatske onda se oni brzo dogovore svi. Mislim da je to politikanstvo i u ovom trenutku da je to pokušaj odgovora Hrvatskoj to što se toliko brine o Hrvatima u BiH

Očekujete složan državni vrh Hrvatske oko ovog problema?

Neupitno. Mislim da će biti konsenzus ne samo državnog vrha nego cijele Hrvatske...

Niste bili na proslavi u Kninu. Spomenuo vas je predsjednik, rekao je 'Bracek', kako ste to doživjeli?

Hrvatske stranke u BiH: "Ovaj sramotan zahtjev nema nikakvo uporište, osobito ne za procesuiranje bilo koga u kontekstu akcije Bljesak"

Dnevnik Nove TV doznaje: Ministarstvu vanjskih poslova stigla zamolnica iz BiH za suradnjom protiv više hrvatskih ratnih zapovjednika

Pa dobro. Bilo mi je drago da je on to spomenul'. Nisam pozvan. Nisam pozvan ni na 25. obljetnicu. Ni ja ni moji suradnici.

Je li vam žao?

Žao mi je apsolutno. Ja sam u tome sudjelovao, za mene su to trenuci koji izazivaju strašne emocije i žao mi je što nas eto, ne pozivaju.

Zaboravili su?

Zaboravili su. Mi velimo - pozabili su.

Hvala najljepša na ovom razgovoru.

Hvala vama!