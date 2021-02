Sindikalist Vilim Ribić putem odvjetničkog ureda reagirao je na članak objavljen na našem portalu.

Sukladno Zakonu o medijima, reagiranje prenosimo u cijelosti:

''Ispravak objavljenih informacija u odnosu na Vilima Ribića



Dana 9. veljače 2021. godine na internet stranici dnevnik.hr u članku naslova „Vilim Ribić o spornoj kući: "Sindikalni stan u kojem sam živio je prodan, 2016. sam se preselio u kuću" objavljene su nepotpune i netočne informacije o g. Vilimu Ribiću i njegovoj obiteljskoj kući. Nije točno da bi g. Vilim Ribić neistinito informirao javnost o svom imovnom stanju i podstanarstvu. Vilim Ribić živio je u podstanarstvu do 2016. godine, a preselio se u novoizgrađenu obiteljsku kuću u 60. godini života, te mu predmetna nekretnina predstavlja jedinu nekretninu koju ima u vlasništvu. Izjave o tome da živi kao podstanar u sindikalnom stanu davao je na upite novinara dok je živio u podstanarstvu, ali ne i poslije toga. Vilim Ribić kupio je predmetnu nekretninu u roh-bau fazi za 90.000 EUR, dok je procjembenim elaboratom stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina na dan 3. lipnja 2015. godine tržišna vrijednost iste nekretnine procijenjena na iznos od 92.460 EUR. Procjena vještaka poslovne banke bila je preduvjet za ishođenje kredita. Predmetna kuća g. Ribića kupljena je vlastitim sredstvima, od čega je većina ostvarena štednjom, a manji dio nasljedstvom i participacijom supruge, dok su završni radovi na kući djelomično financirani bankovnim kreditom. Ukupan trošak kupnje kuće, kao i završnih radova na kući i dvorištu koji su trajali do 2020. godine iznosio je 180.000 EUR, o čemu g. Vilim Ribić posjeduje odgovarajuću dokumentaciju. Prema javno dostupnim statističkim podacima, tržišne cijene nekretnina, osobito kuća, u 2014. i 2015. godini bile su niže od današnjih tržišnih cijena, a i cijena izgradnje je bila niža. Primjerice, Večernji list je sredinom 2014. godine objavio da je „Prodaja kuća drastično pala“, dok su Večernji list i Državni zavod za statistiku krajem 2020. godine objavili da su „u Zagrebu prosječno nekretnine rasle za 42% od 2015 do druge polovice 2020. godine“. Slijedom svega navedenog, objavljene informacije su netočne i nepotpune, a objavom istih povrijeđena su prava osobnosti g. Vilima Ribića, čime mu je nastala šteta po ugled, čast i ime.“



Za Vilima Ribića, odvjetnički ured Bistrović''.