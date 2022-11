Predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru Frane Grubišić reagirao je na izjavu predsjednice Hrvatske komore fizioterapeuta (HKF) Mirjane Grubišić koja je objavljena i na portalu DNEVNIK.hr te je tražio ispravak netočne informacije.

U zahtjevu piše kako je izjava "stručnom društvu, ali i svim liječnicima specijalistima te struke narušila ugled".

"Naime, dana 19. studenoga 2022. god. na nekoliko je novinskih portala objavljena izjava predsjednice Hrvatske komore fizioterapeuta (HKF) Mirjane Grubišić kako 'fizijatara u zemljama EU nema' i "da se fizijatri opiru promjenama jer gube razlog svog postojanja".

Navedeno je potpuno netočno i može javnost i sve naše pacijente dovesti u zabludu. Činjenice su pak drugačije.

Na godišnjoj skupštini Europskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (engl. European Society for Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM) održanoj početkom rujna 2022. god. u Bukureštu, prikazani su i rezultati istraživanja PRM specialist manpower in ESPRM member countries. To je istraživanje pokazalo kako je u zemljama članicama ESPRM-a ukupan broj aktivnih specijalista fizijatara 27.192, a ukupan broj specijalizanata preko 4600.

Nadalje, u Atlasu hrvatskog liječništva (ww.hlk.hr), aktualni broj licenciranih specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije je 318, a specijalizanata oko 110.

Ovi podaci govore upravo suprotno tvrdnjama kojima predsjednica HKF pokušava obmanuti stručnu i opću javnost, uključujući i relevantne institucije (npr. Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatska liječnička komora…).

U vezi izjave Mirjane Grubišić 'da se fizijatri opiru promjenama jer gube razlog svog postojanja', liječnici specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije nikako ne mogu izgubiti razlog svog postojanja jer je naša struka jasno definirana i na razini EU-a te se nalazi kao jedna od specijalističkih djelatnosti liječnika u EU Direktivi 36/05. Nadalje, već godinama imamo svoju Bijelu knjigu specijalizacije na EU razini u kojoj su naše ovlasti i kompetencije jasno definirane. Interes za našu specijalizaciju u stalnom je porastu, čemu svjedoči redovito veliki broj kandidata za raspisane specijalizacije na svim razinama", piše u tekstu koji potpisuje Frane Grubišić, Predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a.