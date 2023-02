Zbog teksta objavljenog na portalu DNEVNIK.hr reagirao je odvjetnički ured koji zastupa splitskog kardiologa Cristijana Bulata.

Odvjetničko društvo Ljubičić-Vrdoljak & partneri reagirali su na tekst objavljen na portalu DNEVNIK.hr.

Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

''Pozivom na odredbu čl. 22. st. 2., u svezi sa čl. 23. te čl. 40. st, 2, Zakona o medijima, a prije pokretanja tužbe za naknadu nematerijalne štete sukladno općim propisima obveznog prava, traži se ispravak informacije i ispriku nakladnika, a u svezi s objavom od dana 26. siječnja 2023. godine u 11:44 sati, na Dnevnik.hr-u, pod naslovom: ''Kardiolog Cristijan Bulat optužen da je primio 3,5 milijuna kuna mita od pacijenta".

U tom članku navedeno je: ...okrivljen je da je ukupno primio vise od 3,5 miljuna kuna mita...",

To nije točno. Naime, niti jednim optužnim aktom u ovom postupku okrivljenom se ne stavlja takav sadržaj inkriminacije na teret.

To jasno proizlazi iz sadržaja optužnice, osobito iz same izreke optužnice, pa nije jasno temeljem kojih to motiva je objavljena ovakva kriva informacija, čija svrha je samo povećati količinu kriminalne aktivnosti, što u najmanju ruku nije ni profesionalno ni korektno.

Zahvaljujemo na objavljenoj ispravci, a podredno tražimo i ispriku Nakladnika'', naveli su.

U tekstu na našem portalu došlo je do nenamjerne pogreške te smo pogrešno napisali da se doktora Bulata tereti za primanje 3,5 milijuna kuna mita što smo naknadno ispravili. Ispravno je da se Bulata tereti za 3000 eura mita, a u optužnici je predloženo prošireno oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 3,5 milijuna kuna.

Ovim se putem ispričavamo Cristijanu Buljatu zbog objavljene pogrešne informaciji.