Bivši predsjednik Stjepan Mesić ne miruje u mirovini. Objavio je Apel za spas BiH. U intervjuu za Dnevnik Nove TV govorio je i o tangu između Dodika i Čovića, a poslao i poruku Plenkoviću i Milanoviću.

S bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem u Dnevniku Nove TV razgovarala je reporterka Josipa Krajinović.

Gospodine Mesiću, zašto baš koncept građanske države za BiH, ne ide li to protiv interesa Hrvata, kako tvrdi Milanović primjerice?



"Pa ja ne bih komentirao što govore pojedini političari pa ni državnici, ja ću reći svoje mišljenje. Dakle sve europske države koje su u EU, su građanske države, gdje god je razvijena demokracija, u bilo kojoj državi, je građanska država. Prema tome ne vidim razloga nijednog zašto Bosna ne može biti građanska država".

Ali je višenacionalna!?

"Ona je višenacionalna, ali to ne smeta da bude građanska".

Bi li ovaj model bio jedan čovjek jedan glas?

"Da, ja predlažem građansku državu gdje se sve izvodi iz prava građanina."

Ne bi li to išlo onda narodu koji čini većinu u korist?

"Ne bi išlo jer radi se o tome da se formiraju ili županije ili, ne znam kako ćemo ih nazvati, kotarevi, okruzi, koji moraju biti višenacionalni."

Postoje snage u Republici Srpskoj koje rade na razbijanju BiH, Dodik je u tome najistureniji".

Vi Dragana Čovića nazivate razbijačem?



"Pa zato što razbija BiH, pa on vam pleše tango argentino s Dodikom koji je neosporno razbijač BiH. Ako netko ide na nezakoniti praznik Republike Srpske i daje podršku 'čuvajte Republiku Srpsku', pa zar on ne razbija BiH? Pa Dodik 'kaže on ne priznaje BiH', a ti ideš s njim tango argentino, telo uz telo."

Nemate podršku ni predsjednika Milanovića ni premijera Plenkovića?

"Pa ja ne tražim ničiju podršku za moj prijedlog. Ja kažem što ja mislim".

Vezano za domaće teme, kako ste zadovoljni s Milanovićem kako obnaša funkciju predsjednika?

"Pa slušajte, ja sam s Milanovićem jako dugo, znam otkad se rodio, a s njegovim ocem sam zajedno studirao, različite fakultete, ali znamo se sa studija. Dakle, ja bih puno tih stvari koje on izgovori isto rekao, možda u jednom drugom stilu".

Vezano i za gospodina Dodika i Čovića i Milanovićev stav prema njima?



"Kad sam bio predsjednik RH ne bi mi palo napamet da primam pojedine članove Predsjedništva kao predstavnike naroda. Oni nisu predstavnici naroda, u tome je stvar, pa tko ih god primi ili Milanović ili Vučić ili Plenković, ja smatram da griješe".



Da ste danas Predsjednik Republike što biste predložili Milanoviću, što Plenkoviću?



"Kad sam ja bio predsjednik RH dogovorio sam s Ivom Sanaderom kao premijerom i Lukom Bebićem kao predsjednikom Sabora da ne polemiziramo previše u javnosti. Mi smo imali taj dogovor da jednom na mjesec imamo zajednički radni ručak".



Predlažete gospodinu Milanoviću i Plenkoviću da imaju tako radne ručkove?

"Da imaju ugodan ručak!"

