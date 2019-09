Inspektori su pročešljali sve – odakle dolazi hrana koja završi na našim tanjurima pa do toga kako se na tržnici odvaja otpad.

Čak 38 državnih inspektora jutros je upalo na zagrebačku zelenu tržnicu. Češljali su sve – odakle dolazi hrana koja završi na našim tanjurima pa do toga kako se na tržnici odvaja otpad. Državni inspektori su imali što vidjeti.

U cik zore državni inspektori krenuli su u akciju. Uz policijsko osiguranje, 40-ak njih upalo je na zelenu tržnicu. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica provela je s inspektorima cijelo jutro.

Odmah u prvom boksu zbila se zanimljiva situacija. Nakon što su se predstavili i pitali tko je odgovorna osoba, muškarac kojega su zatekli kazao je da po osobnu iskaznicu mora u automobil. Drugi, pak, kaže da nije tu zaposlen, nego da je sve od prijatelja. "A imamo šefa koji će doći poslije, koji... ja sam njegov prijatelj", dodaje.

Nakon dolaska inspektora - nestao

Na pitanje o tome što radi na tržnici - kaže kako je tu na ispomoći i da ima sklopljen Ugovor o radu. U tom trenutku dolazi drugi kolega koji je otišao po osobnu u auto. Na pitanje inspektorice može li joj dati registraciju firme da provjeri je li firma registrirana, on odgovara potvrdno - da je registrirana.

I dok je inspektorica popisivala robu, jedna od zatečenih osoba u boksu je nestala. Drugi muškarac nestaje jer, kako je objašnjeno inspektorici - ne radi tu. Nije dao ni svoju osobnu iskaznicu iako je to od njega zatraženo. Inspektorica zahtijeva da ga se pozove natrag kako ne bi zvala policiju.

Nakon poziva kolege, muškarac se vratio. Na ponovno traženje osobne iskaznice od strane inspektorice kaže kako ju je dao i ostavio. I onda druga priča... Kaže kako je došao popiti kavu s prijateljem i da ne pomaže u poslu. Inspektori su uzeli podatke i poslali u provjeru. Kroz dan, dva znat će se govori li istinu.

Veliki problem zbrinjavanje otpada

Za to vrijeme pune ruke posla imala je inspektorica za zaštitu okoliša. Tek ona je imala šta vidjeti. Obilazi i fotografira. "Tu isto ima kartonske ambalaže. Da, ovo je ogromna količina nepropisno odloženog otpada", govori inspektorica. Kazne za to idu i do 300.000 kuna za pravne osobe.

"Ovo je isto pomiješano sve. I drvo i plastika i papir...", dodaje inspektorica dok obilazi i fotografira ono što je zatekla. "Tu su veliki problemi, znači - ne odvaja se. Neispravni su kontejneri. Dat' ćemo vrlo kratak rok otklanjanja. I naravno, doći ćemo u kontrolu izvršenja rješenja", najavljuje Robert Kober iz Državnog inspektorata.

Kontroliralo se i podrijetlo robe

Kontroliralo se i podrijetlo robe - odakle dolaze paprike, lubenice, grožđe i ostala hrana. Iako su na pitanje o podrijetlu robe dobijali odgovor da je od prodavača, inspektori nisu odustajali. Radila se inventura. Svašta se našlo i prijavilo glavnom koordinatoru akcije.

"Našli smo dosta nedostataka u smislu da pojedini proizvodi nemaju uopće deklaracije", kazali su inspektori. 80 % zatečene hrane je iz Hrvatske. No, 20 % je bilo problematično. Trebalo je utvrditi podrijetlo. "Što nećemo utvrditi, ide trenutna zabrana stavljanja na tržište dok se ne utvrdi", objašnjava Kober.

Velika akcija zatekla je sve na tržnici. Doduše, neke više, neke manje. "Mene nije štrecnulo. Zašto bi bio stres? Sve je pod kontrolom. Kad imate račune, sve, onda nije problem", kazao je Luka. "Pa u redu je. Neka svatko radi svoj posao i ja mislim da u ovoj državi neće biti problema", dodao je Drago. U problemima će biti oni koji nisu poštovali zakon.

Nisu se nadali da će zateći toliko problema

Reporterka Sanja Vištica kazala je da se inspektori nisu nadali da će zateći toliko toga u sedam sati, koliko je trajala njihova akcija. "Naime, utvrđeno je 55 nepravilnosti, podneseno 20 optužnih prijedloga, tri prekršajna naloga, na licu mjesta je izrečeno sedam novčanih kazni. Izdano je i 37 rješenja za otklanjanje nedostataka. Ovo zadnje je, recimo, kao prilika za popravni.

Jedan gospodin je odšetao iz boksa, ako se pitate što će biti s tim slučajem - uzeti su tako podaci svih zatečenih koji su sada u provjeri i u srijedu će se znati je li bilo i koliko radnika na crno. U svakom slučaju, u inspektoratu kažu da se ovakve akcije mogu očekivati po cijeloj zemlji. I naravno, tu ide svih pet inspekcija - od tržišne preko sanitarne do okolišne. Svi upadaju u isto vrijeme.

Zanimljivo, otpad je ispao veliki problem. To zaista izgleda grozno. Ne očekujete baš takve prizore u dvorištu tržnice koja je pod Holdingom. A svi znamo da je pod Holdingom i Čistoća najavljuje poskupljenja i kazne građanima koji ne odvajaju otpad. Kako se kaže u narodu, prvo treba pomesti u svom dvorištu", javila je Vištica.

