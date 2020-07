Treba li za pružanje seksualnih usluga zakonski odgovarati samo prostitutka?

Ženske udruge u Hrvatskoj smatraju kako je nužna dekriminalizacija prostitucije. Pa tako ne bi odgovarale prostitutke, već osobe koje su zatražile njihove usluge.

Osoba u prostituciji je traumatizirana i ako je se zatekne, ne treba je još kažnjavati, smatra inicijativa Femrevolt.

"U prostituciju najčešće ulaze maloljetne djevojke koje nemaju adekvatnu roditeljsku skrb ili su doživjele oblik seksualnog nasilja u obitelji. Ili ovisnice. Nije to da si netko poboljša kućni budžet", objašnjava Marijana Bijelić iz Femrevolta.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržava inicijativu.

"Prema sadašnjem zakonu u RH postoji prekršajna odgovornost samo onih osoba koje se odaju prostituciji, a ne onih koji kupuju usluge. Za njih nije predviđena odgovornost", kaže Višnja Ljubičić.



Aktivistice traže da se u članku 157. Kaznenog zakona, Prostitucija, doda korisnik spolnih usluga.

"Tko radi zarade ili druge koristi drugu osobu namamljuje, vrbuje ili potiče na pružanje spolnih usluga ili organizira ili omogući drugoj osobi pružanje spolnih usluga ili koristi spolne usluge takve osobe uz naplatu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina", predlažu da bi trebalo stajati u zakonu.

Odvjetnici kažu - svodnici većinom dobivaju uvjetne kazne.

"Osobno smatram da bi se najstariji zanat na svijetu trebao legalizirati jer nikad neće biti iskorijenjen. Takav pristup smanjuje sekundarni kriminalitet, trgovanje ljudima, stvaranje ovisnosti i drugih kaznenih djela“, kaže odvjetnik Krešimir Škarica.

Saborska zastupnica Borić kaže - osoba nije izabrala biti u prostituciji.

"Netko će reći da se mlade žene na to odluče da priskrbe novac za studij, to je neka vrsta ucijenjenosti životom. Žene će uvjetno napraviti tu odluku, ali to ne opravdava samu činjenicu da je prostitucija nasilje“, misli Rada Borić, saborska zastupnica Nove ljevice.

Zastupnik Hrvoje Zekanović smatra temu marginalnom.

"Na svu sreću, u RH nemamo razvijenu prostituciju. Ja bih volio da to tako ostane. Uvijek imamo sporadičnih slučajeva, a hrvatski zakon to dobro regulira i mislim da bi to tako trebalo ostati. Ali prije svega treba raditi na prevenciji i treba raditi s osobama koje se bave s tim jer to su osobe u nevolji", smatra Zekanović.

"Problem je što su makroi upleteni najčešće s političkim strukturama i ljudi ne znaju koliko je to ogromna industrija i koliko su oni moćni. Nekoliko ih je osuđeno u Njemačkoj. Pa imali smo slučaj u Osijeku gdje su štićenici doma za maloljetnike, prema pisanju medija, klijenti navodno bili lokalni političari, kaže Marijana Bijelić iz Femrevolta.

Što se ne kažnjava, prihvatljivo je ponašanje. Ali iz Femrevolta smatraju - ako joj se pruži psihološka pomoć i socijalna podrška, osoba u prostituciji dobrovoljno će se prekvalificirati.

