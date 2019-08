Kakva će god na kraju biti ova turistička sezona činjenica je da većina turista putuje kopnenim putom. Oni koji stižu avionom, statistički su srednje dijete, između kopna i mora. Međutim, kada stignu na zemlju moraju nekako doći do smještaja koji nije stacioniran uz zračnu luku pa ne mogu prošetati.

Tada imaju dvije opcije – unajmiti vozilo ili platiti nekoga da ih odveze, najvjerojatnije u unajmljenome vozilu. ''Rent-a-car kao takva djelatnost, nažalost, u Hrvatskoj je sezonalnog karaktera tako da mi uvelike ovisimo o turističkoj sezoni, ali ima jedan pozitivan pomak. Ta sezona koja je bila obilježena od 15. srpnja do 15. kolovoza sad je malo proširila svoje granice, pa bih rekla da se malo produljilo to trajanje sezone'', kazala je Josipa Gospić, voditeljica odjela za kratkoročni najam automobila.

Rent-a-car sve zastupljeniji

Mnogi povezuju rast tržišta unajmljivanja vozila s krizom, od koje se, usputno rečeno, nismo u potpunosti oporavili. Od 2008. godine pa do sada, a vjerojatno i u neko dogledno vrijeme, građanima je bilo, jest i bit će teško priuštivo kupiti novi automobil. Rent-a-car kuće postale su zastupljenije, a time i pristupačnije.

''Mi kao tvrtka koja se bavi najmom vozila bilježimo rast ove godine što je posljedica boljih, odnosno većih cijena na tržištu koje je rezultiralo propadanjem nekih tvrtki koje su bili naši konkurenti i imali su značajan utjecaj na tržištu. Ne radi se o općenitom rastu potražnje, već samo malo stabilnijoj situaciji'', objasnila je Gospić.

Najčešće ga koriste stranci

Kako doznaje Informer, njihovi su korisnici uglavnom stranci, točnije, oko 70 posto. Pretpostavlja se da je tako i u ostalim rent-a-car kućama. Preostali postotak do okruglih stotinu čini domaći promet. ''Do same liberalizacije većina taksista, mogu reći i preko 85 posto, imali su svoje vlasništvo, dok se nakon liberalizacije otvorilo tržište i željeli su jednostavno ući u posao, ali to nije bilo moguće kupnjom već unajmljivanjem vozila. Tako da danas imamo tu situaciju da se većina kojom se bavi tom djelatnošću ima unajmljeno vozilo'', pojasnio je Petar Dragić, predsjednik Udruženja davatelja taksi usluga.

Novi zakon na snazi

Lani je na snagu stupio novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji nalaže da taksi vozila ne smiju biti starija od sedam godina. ''Kontrola se vrši na način da svi oni koji su imali stare dozvole mogu voziti stara vozila i tako da danas, nažalost, možete i po našim cestama vidjeti jako puno starih vozila. Onih 15+ i više starosti dok oni koji zatraže dozvolu oni moraju dati dokaz da imaju vozilo mlađe od sedam godina'', rekao je Dragić.

Neki smatraju da je time procvjetalo rent-a-car tržište, dok s druge strane velik broj prijeđenih kilometara te možebitna oštećenja i ogrebotine nisu svima privlačne. ''Nemam saznanja da mi dajemo naša vozila za bilo kakvog pojedinca ili tvrtku koja se bavi taksi prijevoz uslugama. Postoji velika potražnja i velik broj upita za tim. Razlog zbog kojeg mi nismo prilagodljivi i pristupačni u tom djelu poslovanja je što se vozila iz takve usluge vraćaju u jednom izuzetno lošem stanju'', kaže Josipa Gospić.

Sve veći izazov

Izazov za taksiste bit će još veći s obzirom na to da će od 1. siječnja 2021. godine stupiti na snagu odredba koja propisuje da vozila neće smjeti biti starija od pet godina.

''Cijene derivata na koje mi vozimo idu gore, vozila zbog nekakvih normi i poreza idu gore, cijena rada ide gore. Prvenstveno, svi pitaju što će biti sa cijenom. Cijena će se tu održavati i vjerujem da će kvaliteta rasti, da se na kraju nećemo boriti tko s kakvom zastavom ispred koje udruge maše, nego tko kako to radi'',rekao je Dragić.

No, cijene bez sumnje rastu i zbog velike potražnje jer većina vozača s kojima novi prijevoznici ugovaraju posao vožnje jednostavno ne mogu kupiti vozilo mlađe od sedam, odnosno uskoro od pet godina. Cijene, ipak, dijelom spušta konkurencija. U posljednjih se deset godina broj taksista povećao 24 puta. Upravo je konkurencija omogućila da taksi većini postane dostupan.

