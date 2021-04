Nakon uspješne 2019. godine, filmska industrija svoj uspon trebala je nastaviti i u prošloj godini. No, domaće i strane produkcije stale su sa snimanjima i bilježe samo gubitke.

''Imali smo dogovoren showcase na ministarskom nivou u Cannesu s našim filmovima, razne evente smo planirali u Hrvatskoj i tako. Očekivalo se puno proizvodnje i naših i stranih filmova'', kazao je Christopher Peter Marcich, ravnatelj HAVC-a.

Snimanja domaćih filmova su se prepolovila, a snimanja stranih filmova pala su čak za 70 posto. S rekordnih 390 milijuna kuna u 2019. godini, na 90 milijuna u 2020. godini.

''Kina bilježe pad od 72 posto prihoda, odnosno sa 160 mil. u 2019. na nekih 45 u 2020 godini. Festivali, stručne radionice su prešle online, morale su se adaptirati i odgođena je najava naših planova da se u Hrvatskoj izgradi filmski studio. I ako zbrojite samo te gubitke, to je sigurno nekih 500 milijuna kuna koje nismo ostvarili prošle godine'', istaknuo je Marcich.

Na kraju 2020. godine sufinancirano je devet dugometražnih filmova kako bi se u ovu godinu moglo ući sa zamahom i kako bi se pokrenula proizvodnja novih filmova. ''U HAVC-u smo uveli mjere, adaptirali smo naše potpore, nastavili smo što je dosta i neobično za puno zemalja u regiji sa svim natječajima po svim kategorijama. Pokrili smo dodatne troškove snimanja filmova zbog COVID-a, znači maske, dezinficijens i dodatno osoblje itd.'', rekao je ravnatelj HAVC-a.

Kao poticaj publici da ponovno krenu dolaziti u kina i gledati filmove pokrenuli su i kampanju “Povratak u kino”. ''Mislim, naš sektor ne funkcionira s on/off switch, ne može se to odjedanput pokrenuti. Planovi traju dugo, filmovi se snimaju godinama i jednom kad se to prekine, prekine se cijeli taj kontinuitet tako da sve to moramo vratiti', napominje Marcich.

S izazovima pandemije suočava se i festivalska scena. Organizacija filmskog festivala po svim epidemiološkim mjerama podrazumijeva i dodatne troškove.

''Neki su se festivali održali po svim mjerama koje su se trebale držati, neki festivali, dosta njih je prešlo online, tako da su svoja izdanja napravili online da ne bi ni ljude dovodili u problem dolaskom u dvorane i da bi smanjili ta druženja. Neki festivali se nisu čak ni održavali, tako da je dosta bila turbulentna godina'', rekao je Hrvoje Laurenta, izvršni direktor Zagreb film festivala.

Na programu je bilo oko sto filmova sa svim popratnim programima i razgovorima s autorima. Mislim da smo s filmovima koje smo odabrali uspjeli i nadmašiti svoja očekivanja. Ja osobno sam razmišljao sedam dana, osam dana, 100 filmova, tona svega na internetu. Pitanje je hoće li ljudi baš sad odlučiti platit dolar, dva, tri, deset, 20 kuna i gledat filmove, na kraju se zapravo ispostavilo odlično i mi smo jako zadovoljni'', istaknuo je Laurenta.

Ono što bi uvelike pomoglo jačanju hrvatske filmske industrije jesu dodatna financijska sredstva kako bi bili što konkurentniji na europskom tržištu.

