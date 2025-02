Počela je specijalna emisija Nove TV "Inauguracija", a gledatelji mogu pratiti sve ključne trenutke na programu Nove TV i portalu DNEVNIK.hr.

Voditeljica u studiju Nove TV je Sabina Tandara Knezović, a s njom u studiju je Ivana Petrović, politička komentatorica Nove TV, te Zdeslav Perković, stručnjak za protokol, koji govori o simbolici ceremonije. Tu je i Matija Vuica, modna stručnjakinja.

Ivana Petrović govorila je o važnosti lokacije inauguracije i što očekuje od inauguracije. Kaže kako je predsjednik Zoran Milanović prvi izmjestio lokaciju inauguracije.

"Program je poznat. Od govora očekujem da je programatski, trebao bi biti takav. S obzirom na vrijeme u kojem živimo. Očekujem da kaže što planira u okviru svojih ovlasti i što će mu biti prioritet, jer on je i čuvar Ustav. To je središnja točka današnje svečanosti. Ja bih više voljela da je ta svečanost propisana. Naši ustavotvorci su samo napravili tekst prisege, no nisu predvidjeli da neće svi imati inauguraciju na Trgu Svetog Marka. Milanović je prvi koji je to izmjestio. Voljela bih da ta ceremonija bude propisana. Kao što je u SAD-u. Tamo predsjednik može birati samo Bibliju i tko će pjevati. Sve ostalo je zadano i to bi i kod nas trebalo srediti. Simboli su užasno bitni", kazala je i kasnije dodala:

"Ali gore nema naroda, nema ljudi, Markov trg omogućuje da dođu ljudi. To je element o kojem protokolarci trebaju voditi računa", napomenula je Petrović.

Matija Vuica ima velika očekivanja od prve dame. "Očekivanja su mi velika što se tiče mode, od prve dame očekujem da nema šešir".

