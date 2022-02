Odlazak u mirovinu nerijetko donosi bitno smanjenje prihoda. Neki se građani stoga odlučuju za dodatni rad. Donosimo detalje u kojim je to slučajevima moguće, a da se pritom ne izgube stečena prava, i koje je uvjete potrebno ispuniti.

Gledano općenito, odlazak u mirovinu za sobom povlači i smanjenje prihoda. Ponovno zapošljavanje generalno znači i obustavu isplate mirovine, no postoje i iznimke, slučajevi u kojima je dodatni rad dopušten i u kojima ne dolazi do gubitka stečenih prava.

Ukratko ćemo iznijeti o kojim je slučajevima riječ i koji uvjeti pritom moraju biti ispunjeni.

Isplata mirovine neće se obustaviti korisniku starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena. To vrijedi i za one koji su otišli u prijevremenu starosnu mirovinu, kao i za one koji su korisnici obiteljske mirovine, također u slučaju da se zaposle do polovice punog radnog vremena.

U slučaju da takav rad - ako je riječ o onome na koji postoji obaveza na osiguranje - potraje najmanje toliko da se "skupi" godinu dana staža, stječe se pravo na ponovno određivanje mirovine ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža.

Gdje je kvaka

Postoji i kvaka: ako je riječ o građaninu koji je invalidskoj mirovini zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti, a sada se zaposli, mirovina mu se obustavlja i mora ići na kontrolni pregled. U slučaju da se na tom pregledu utvrdi da invalidnost ne postoji jer se zdravstveno stanje poboljšalo, izgubit će pravo na invalidsku mirovinu.

U slučaju da je riječ o osobi koja je u invalidskoj mirovini zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti, isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja. Visina mirovine ovoga korisnika ovisi o tome je li riječ o zaposlenome ili nezaposlenome invalidu rada.

Korisniku obiteljske mirovine za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja, odnosno miruje i ponovno se uspostavlja nakon prestanka osiguranja.

Posebna se pravila odnose na one koji su starosnu mirovinu ostvarili prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i propisa o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja.

Ako se oni tijekom korištenja mirovine zaposle do polovice punog radnog vremena - isplaćuje im se puna mirovina (100 posto), a ako se zaposle na puno radno vrijeme, isplaćuje mu se 50 posto mirovine.

Sve na jednome mjestu

Zbirno, mirovina se ne obustavlja:

1. korisniku starosne mirovine koji je ostvario mirovinu i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu,

2. korisniku starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,

3. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu,

4. korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,

5. korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,

6. korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,

7. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima),

8. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,

9. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine,

10. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično).

Također, svim korisnicima mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine – djeci koja su na redovitom školovanju) koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale samostalne djelatnosti, za vrijeme obavljanja tih djelatnosti ne obustavlja se isplata mirovine.

Valja istaknuti da se ovo odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja (npr. odvjetnik, liječnik i drugi) i koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje, upisani u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar itd.).

Jednako se to odnosi i na članove uprave, izvršne direktore te likvidatore trgovačkih društava i upravitelje zadruga upisane u sudski registar. Za te umirovljenike postoji obveza na mirovinsko osiguranje te stječu svojstvo osiguranika, a isplata mirovine im se obustavlja i miruje.

