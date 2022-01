Mirovine se, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, usklađuju dvaput godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja.

Za najnovije usklađivanje, objašnjavaju u HZMO-u nedostaju još neki podaci.

"Na upit koliko će iznositi usklađivanje mirovina te hoće li ga biti s obzirom na inflaciju, u ovom trenutku ne možemo odgovoriti dok ne budu poznati svi potrebni službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2022.", rekli su nam.

No Željko Šemper iz HSU-u objašnjava kako su prošlog četvrtka stigli podaci za prosječne plaće za studeni, a čekaju se još oni za prosinac. Ti će biti poznati 18. veljače.

"Prema ovim sadašnjim podacima, usklađivanje bi moglo iznositi 2,22 posto. U brojkama, to je povećanje od oko 60 kuna na neku prosječnu mirovinu. To jest malo značajnije povećanje, generator je rast prosječne bruto plaće. Ali točno ćemo znati 18. veljače", pojašnjava Šemper koji napominje da se i usklađivanje mirovina trebalo "uskladiti" s vremenom.

"Uvećana mirovina sjest će u travnju. Zbog čega umirovljenici moraju toliko čekati? Ovakve inflacije nije bilo od 2008. U tim situacijama, usklađivanje bi trebalo biti kvartalno. Ovako, od rujna kad je bilo zadnje, do travnja, sama inflacija pojede povećanje mirovina", upozorava Šemper.

Kako se mirovine usklađuju?

U HZMO-u objašnjavaju kompliciranu proceduru usklađivanja mirovina.

"Aktualna vrijednost mirovine (AVM) je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod. AVM se utvrđuje a svako polugodište tako da se aktualna vrijednost mirovine uskladi po stopi iz članka 88. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju", kažu i dodaju da aktualnu vrijednost mirovine utvrđuje Upravno vijeće HZMO-a.

Za to im trebaju objavljeni službeni podaci Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće svih zaposlenih u RH za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. u odnosu na prethodno polugodište te podaci o indeksu usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2021., i to najkasnije dva mjeseca nakon isteka svakog polugodišta.

Prilikom utvrđivanja visine mirovine utvrđuju se prosječni vrijednosni bodovi, mirovinski staž, osobni bodovi, polazni faktor, mirovinski faktor i aktualna vrijednost mirovine.

"Svota mirovine izračunava se prema formuli utvrđenoj odredbom članka 79. ZOMO-a tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine iz članka 88. ZOMO-a.

Osobni bodovi za određivanje mirovine dobivaju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi iz članka 81. stavka 8. ZOMO-a pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom.

Mirovine se usklađuju prema aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja i 1. srpnja kalendarske godine te iz navedenog proizlazi da se primjenom aktualne vrijednosti mirovine usklađuje pripadajuća svota mirovine, izračunata na način da se osobni bodovi pomnože s aktualnom vrijednošću mirovine i mirovinskim faktorom prilikom svake promjene aktualne vrijednosti mirovine", pojašnjavaju.

