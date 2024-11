Zakon o zaštiti potrošača štiti kupce od plaćanja neispravnih proizvoda tako što daje garanciju od dvije godine na sve proizvode. Ovaj zakon osigurava mogućnost besplatne zamjene ili popravka uređaja ili povrata novca, naravno u slučaju ako se dokaže neispravnost proizvoda.

U tome je izuzetno važno jamstvo, a da bi ono bilo valjano mora sadržavati ispravno popunjen i ovjeren jamstveni list. U pravilu jamstvo izdaje trgovac ako kupujete robu ili trgovačko društvo ako naručujete uslugu.

U slučaju neispravnosti proizvoda kupac se treba obratiti trgovcu kod kojeg je kupio proizvod, a ako se radi o jamstvu proizvođača, može se obratiti ili trgovcu kod kojeg je kupljen proizvod ili proizvođaču. Oni odgovaraju za neispravnost koja se pojavi tijekom jamstvenog roka.

Zamjena neispravnog proizvoda ispravnim proizvodom može se zahtijevati ako prodavatelj odnosno proizvođač ne popravi proizvod u razumnom roku. Što se smatra razumnim rokom za popravak proizvoda određuje se u svakom konkretnom slučaju prema okolnostima toga slučaja.

No problem što Zakonom nije utvrđeno koliki je to rok u kojem bi proizvod trebao biti popravljen, što trgovci često koriste, a potrošači su čak mjesecima bez uređaja koji je na popravku.

Trgovac dužan o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za oštećenje stvari.

Ako želite, možete i sami dostaviti proizvod na popravak u servis ili do trgovca po svom izboru, ali to nije vaša obveza i trgovac vas ne smije upućivati da neispravan proizvod nosite na servis ako ste ga donijeli do njega.

