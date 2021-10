Pokušala sam stare lijekove predati u ljekarni, no odbili su me. Kažu da oni to ne moraju uzeti, požalila nam se čitateljica.

"Kad sam ih upozorila da moraju, pitali su me koliko toga imam. I tek tada su uzeli vrećicu", rekla nam je dalje.

Pita se je li se nešto promijenilo pa ljekarne više nemaju obavezu preuzimanja starih lijekova.

"Možda zbog pandemije...", razmišlja čitateljica.

U Ministarstvu gospodarstva kažu da je sve po starom. Ljekarne i dalje moraju preuzimati farmacutski otpad.

Pod time misle na sve lijekove i tvari, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolijevanja, rasipanja, pripremljeni pa neupotrebljeni ili se ne mogu koristiti zbog drugih razloga.

"U slučaju da se navedene obveze ljekarne ne izvršavaju, osoba može podnijeti prijavu Državnom inspektoratu Republike Hrvatske radi provedbe inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa o gospodarenju otpadom. Prijavu je moguće izvršiti putem poveznice objavljene na mrežnim stranicama Državnog inspektorata Republike Hrvatske", objašnjavaju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Građanima se savjetuje da redovito provjeravaju kućne ljekarne, te da stare lijekove, kao i one za koje znaju čemu služe, odnesu u ljekarnu.

Kamo s lijekovima za ljubimce?

"Sukladno Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom, veterinarske ljekarne i veterinarske ambulante dužne su od građana preuzimati stare veterinarske lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad nastao pružanjem veterinarskih usluga u kućanstvima i/ili na poljoprivrednim gospodarstvima", objašnjavaju u Ministarstvu.

Kuhano ne ide u smeđu vrećicu

No što je s ostalim otpadom? Znamo li baš sve pravilno reciklirati i kad najviše griješimo? U zagrebačkoj Čistoći kažu da najviše "zapinje" kod odlaganja biootpada.

"Susrećemo se s raznim nepripadajućim otpadom odloženim u ovu vrstu spremnika, najčešće su to razne vrste plastičnih vrećica u kojima je biootpad, termički obrađena hrana, plastični predmeti i metal. Biootpad korisnici trebaju odlagati isključivo u biorazgradivim vrećicama, u papirnatoj ambalaži ili direktno u spremnik", odgovaraju nam i upozoravaju na još jednu grešku prilikom odvajanja otpada.

Ne stvarajte dodatan posao radnicima

"Primijetili smo kako pojedini naši korisnici koriste žute vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže koje su dobili na kućne adrese za odlaganje miješanog komunalnog otpada i stavljaju ih u tu vrstu spremnika, što stvara problem našim djelatnicima prilikom odvoza jer moraju dodatno provjeriti sadržaj vrećice i spremnika. Žute vrećice potrebno je odlagati isključivo na dane odvoza uz spremnik za miješani komunalni otpad", napominju.

Kamo sa starim uljem?

Na reciklažnim dvorištima Špansko (D.Cesarića 2a), Klara (Sisačka cesta br.10), Žitnjak (Čulinečka cesta 275), Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) i u mobilnim reciklažnim dvorištima (izuzev MRD Podsljeme - Bidrovečka cesta), Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Treba li skidati papir sa staklenih boca?

Plastične čepove sa staklenih boca poželjno je ukloniti i odložiti zajedno s plastičnom ambalažom u žuti spremnik ili vrećicu, ali nije uvjet, budući se prilikom oporabe boce sortiraju i čiste. Papirnate naljepnice nije potrebno skidati.

Treba li prazniti bočice kozmetike?

"Bočice kozmetike u kojima je ostalo još sadržaja potrebno je isprazniti prije odlaganja u spremnike ili ih možete predati u reciklažno dvorište", objašnjavaju u Čistoći.

Kozmetika kojoj je istekao rok trajanja može se predati u reciklažno dvorište.

Kud s rabljenim ubrusima?

Iskorišteni ubrusi, u manjim količinama, mogu se odložiti u smeđe spremnike za biootpad ili suprotno u miješani komunalni otpad.

Ljuske orašastih plodova

Ljuske od orašastih plodova odlažu se u smeđe spremnika za biootpad ili u reciklažna dvorišta.

Računi, tretrapak, omoti...

Računi iz trgovina mogu se odložiti u plavi spremnik za otpadni papir i karton.



Tetrapak se odlaže u žute spremnike ili vrećice.



Omoti od poklon paketa pripadaju višeslojnoj ambalaži i mogu se odložiti u žuti spremnik.

Kamo sa starim televizorima?

Pitanje obaveze trgovina o preuzimanju elektroničkog otpada propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Sukladno Pravilniku, prodavatelj s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m2 prodajne površine za EE opremu mora unutar svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu, bez naknade i bez obveze kupnje.

